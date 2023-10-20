Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Terme Kaymakamı Maytalman ve Belediye Başkanı Kılıç, esnafla buluştu

        Terme Kaymakamı Metin Maytalman ve Belediye Başkanı Ali Kılıç, esnafla bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.10.2023 - 17:28 Güncelleme: 20.10.2023 - 17:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Terme Kaymakamı Maytalman ve Belediye Başkanı Kılıç, esnafla buluştu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Terme Kaymakamı Metin Maytalman ve Belediye Başkanı Ali Kılıç, esnafla bir araya geldi.

        İlçedeki işletmeleri ziyaret eden Maytalman ve Kılıç, esnafla sohbet etti, sorun ve taleplerini dinledi.

        Kılıç, "Terme Park Yaşam ve Sosyal Tesisleri içinde yer alan Payidar Restaurant, şanı ülke sınırlarını aşan Terme pidesi ve dünya mutfağından lezzetlerle yarından itibaren hemşehrilerimizin ve Karadeniz kara yolunu kullanan tüm vatandaşlarımızın hizmetine açılacak. Terme Park Yaşam Alanı ve Payidar Restaurant ilçemizdeki sosyal alan eksikliğini önemli ölçüde karşılayacak." dedi.

        Maytalman ve Kılıç, sanayi esnafıyla da bir araya geldi.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        "Sivillerin göçü Filistin davasını tamamen bitirebilir"
        "Sivillerin göçü Filistin davasını tamamen bitirebilir"
        Habertürk canlı yayınına müdahale
        Habertürk canlı yayınına müdahale
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        "Dirençli ekonomi ve dirençli toplum esası"
        "Dirençli ekonomi ve dirençli toplum esası"
        Ayasofya'da Gazze hutbesi
        Ayasofya'da Gazze hutbesi
        Gazze Belediye Başkanı ile görüştü
        Gazze Belediye Başkanı ile görüştü
        Kayıp liselinin cansız bedeni bulundu!
        Kayıp liselinin cansız bedeni bulundu!
        Derbinin 11'leri netleşiyor!
        Derbinin 11'leri netleşiyor!
        Kuzenini öldürüp intihar süsü verdi!
        Kuzenini öldürüp intihar süsü verdi!
        Sıcak gelişme! Igor Tudor İstanbul'da
        Sıcak gelişme! Igor Tudor İstanbul'da
        TAG Otoyolu'nda katliam gibi kaza!
        TAG Otoyolu'nda katliam gibi kaza!
        Boey'in kafasını karıştıran teklif
        Boey'in kafasını karıştıran teklif
        Hafriyat kamyonuyla ortalığı savaş alanına çevirdi!
        Hafriyat kamyonuyla ortalığı savaş alanına çevirdi!
        F.Bahçe'den TFF'ye Erden Timur başvurusu!
        F.Bahçe'den TFF'ye Erden Timur başvurusu!
        Yasak aşk vahşetinde şoke eden detay!
        Yasak aşk vahşetinde şoke eden detay!
        Karı koca can vermişti! Ölümle biten sürpriz!
        Karı koca can vermişti! Ölümle biten sürpriz!
        İstanbul'un geçmişine yolculuk
        İstanbul'un geçmişine yolculuk
        1 günde 25 milyar dolar kaybetti
        1 günde 25 milyar dolar kaybetti
        Bakan Şimşek 4 trilyon Euro'luk fonlarla görüştü
        Bakan Şimşek 4 trilyon Euro'luk fonlarla görüştü
        Suudi Prens hem Hamas'ı hem İsrail'i kınadı
        Suudi Prens hem Hamas'ı hem İsrail'i kınadı

        Benzer Haberler

        Terme İlçe Sağlık Müdürlüğü, Kozluk Mahallesi'nde sağlık taraması yaptı
        Terme İlçe Sağlık Müdürlüğü, Kozluk Mahallesi'nde sağlık taraması yaptı
        Samsunspor'da teknik direktör Gisdol'un ilk hedefi ideal 11'i oluşturmak
        Samsunspor'da teknik direktör Gisdol'un ilk hedefi ideal 11'i oluşturmak
        Terme'de Gastrofest Gönül Bağı Festivali ertelendi
        Terme'de Gastrofest Gönül Bağı Festivali ertelendi
        Samsun ve çevre illerde İsrail'in Gazze'deki saldırıları protesto edildi
        Samsun ve çevre illerde İsrail'in Gazze'deki saldırıları protesto edildi
        Türk Kızılaydan Havza MYO'da tanıtım ve gönüllü kazanım çalışması
        Türk Kızılaydan Havza MYO'da tanıtım ve gönüllü kazanım çalışması
        Havza Kaymakamı Ayvat ve Havza Belediye Başkanı Özdemir, OSB'de inceleme ya...
        Havza Kaymakamı Ayvat ve Havza Belediye Başkanı Özdemir, OSB'de inceleme ya...