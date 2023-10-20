Tarihçi-yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı, Samsun'da söyleşiye katıldı.

Ömer Halisdemir Konferans Salonu'nda, Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen "Türkiye Yüzyılı Konuşmaları"na katılan Ortaylı, Samsun'da olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Şehirlerin tarihlerinin zamanla kaybolduğunu dile getiren Ortaylı, şunları kaydetti:

"Bir şehirde hayatını geçirdiğin bir köşe senin kutsal alanındır. Bir şehrin hafızası yoksa o şehir değil. Mesela Polonya. Yıkıp gitti o Hitler. Ben gittiğimde restorasyonu hala devam ediyordu Polonya'nın. Belki hala devam ediyor. Ve orada bir olaya şahit oldum, gözlerim yaşardı. Bizde de gidiyor şehirler. İstanbul; nereye baksam gidiyor. Benim çocukluğumda Suriçi İstanbul'dan bir şey kalmamış. Onun için birçok şehir bu şekilde. Yaşadığınız tarih yok oluyorsa, biz o şehirde değiliz. O şehir de bizimle değil. Bu çok önemli."

Ortaylı, gençlere seyahat etmeleri, yeni yerler görmeleri tavsiyesinde bulundu.