Tarımda otomatik dümenleme sistemiyle verim artırılıyor FATİH MEHMET KÜRKÇÜ - Çiftçiler, traktörlerine monte edilebilen yarı otonom otomatik dümenleme sistemiyle hem verimi artırma hem de yüksek konfor elde etme imkanı buluyor.

FATİH MEHMET KÜRKÇÜ - Çiftçiler, traktörlerine monte edilebilen yarı otonom otomatik dümenleme sistemiyle hem verimi artırma hem de yüksek konfor elde etme imkanı buluyor.

TÜYAP Tüm Fuarcılık Yapım AŞ tarafından TÜYAP Samsun Fuar ve Kongre Merkezi'nde organize edilen 8. Samsun Tarım, Hayvancılık ve Teknolojileri Fuarı'nda, çiftçilere üretimi artırırken konfor sağlayan teknolojiler de tanıtıldı.

Yapay zeka yardımıyla yarı otonom sürüş sağlayan otomatik dümenleme sistemi de bu teknolojiler arasında yer alıyor.

Traktörün direksiyonuna monte edilen otomatik dümenleme sistemiyle tarlada belirlenen rota üzerinden yüksek hassasiyetle ekim, ilaçlama veya gübreleme yapılabiliyor.

Bu alanda çalışmalar yürüten bir firmanın Türkiye İş Geliştirme Müdürü Ferhat Şahin, AA muhabirine, sistemin hidrolik direksiyonlu traktörlere monte edilebildiğini söyledi.

Sistemin tarlada daha fazla ekim yapılmasını sağladığını, bunun da verimi artırdığını vurgulayan Şahin, böylece hem iş gücünden hem de girdi maliyetlerinin yüksek olduğu tohum, ilaç ve gübreden tasarruf gerçekleştirildiğini anlattı.

Şahin, çiftçiye yüksek konfor sağlayan sistemle daha fazla ekim işlemi yapılabildiğini belirterek, "Traktöre elektrik motorlu bir direksiyon takıyoruz, ekran ekliyoruz. Traktörün tepe noktasına anten yerleştiriyoruz. Cihaz, uydudan aldığı sinyalle traktöre belli bir konum oluşturuyor. Bu konumla traktörü otonom hale getiriyoruz. Ürünümüzün en büyük avantajı, 2,5 santimetre hassasiyetle çalıştığı için öncelikle verimlilik." ifadelerini kullandı.

Son yıllarda gıdanın öneminin daha iyi anlaşıldığına işaret eden Şahin, "Bu nedenle birim alandan alınan faydanın artması, girdi maliyetlerinin yüksek olmasından kaynaklı birim alana daha az maliyet yüklenmesi gerekiyor. En önemli şeylerden biri de konfor. Öncelikle Amerika'da büyük traktörlerde bu teknoloji kullanılmaya başlandı. Sonra Avrupa'ya yansıdı. Sonra da Türkiye'ye giriş yaptı." diye konuştu.

Şahin, bugün sistemin traktörü yarı otonom hale getirdiğinin altını çizerek, ilerleyen süreçte ise çiftçiden bağımsız tam otonom hale getireceğini aktardı.

Samsun'un Bafra ilçesinde 650 dönüm arazide çeltik üretimi yapan Efe Sönmez ise sistemin yakıt, zaman ve işçi maliyetinden tasarruf sağladıklarını belirterek, "Hatların düz olması, bitkilerin gelişimi açısından önemli. Daha fazla alan işleyebiliyorsun. Kayıpları azaltmış oluyor, yakıttan tasarruf sağlıyor. Tarıma teknolojinin entegre edilmesi gerekiyor. Bu noktada otomatik dümenleme sistemini kullanma gereksinimi oluşuyor." diye konuştu.