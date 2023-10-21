Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Tarımda otomatik dümenleme sistemiyle verim artırılıyor

        FATİH MEHMET KÜRKÇÜ - Çiftçiler, traktörlerine monte edilebilen yarı otonom otomatik dümenleme sistemiyle hem verimi artırma hem de yüksek konfor elde etme imkanı buluyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.10.2023 - 12:02 Güncelleme: 21.10.2023 - 12:24
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tarımda otomatik dümenleme sistemiyle verim artırılıyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        FATİH MEHMET KÜRKÇÜ - Çiftçiler, traktörlerine monte edilebilen yarı otonom otomatik dümenleme sistemiyle hem verimi artırma hem de yüksek konfor elde etme imkanı buluyor.

        TÜYAP Tüm Fuarcılık Yapım AŞ tarafından TÜYAP Samsun Fuar ve Kongre Merkezi'nde organize edilen 8. Samsun Tarım, Hayvancılık ve Teknolojileri Fuarı'nda, çiftçilere üretimi artırırken konfor sağlayan teknolojiler de tanıtıldı.

        Yapay zeka yardımıyla yarı otonom sürüş sağlayan otomatik dümenleme sistemi de bu teknolojiler arasında yer alıyor.

        Traktörün direksiyonuna monte edilen otomatik dümenleme sistemiyle tarlada belirlenen rota üzerinden yüksek hassasiyetle ekim, ilaçlama veya gübreleme yapılabiliyor.

        Bu alanda çalışmalar yürüten bir firmanın Türkiye İş Geliştirme Müdürü Ferhat Şahin, AA muhabirine, sistemin hidrolik direksiyonlu traktörlere monte edilebildiğini söyledi.

        Sistemin tarlada daha fazla ekim yapılmasını sağladığını, bunun da verimi artırdığını vurgulayan Şahin, böylece hem iş gücünden hem de girdi maliyetlerinin yüksek olduğu tohum, ilaç ve gübreden tasarruf gerçekleştirildiğini anlattı.

        Şahin, çiftçiye yüksek konfor sağlayan sistemle daha fazla ekim işlemi yapılabildiğini belirterek, "Traktöre elektrik motorlu bir direksiyon takıyoruz, ekran ekliyoruz. Traktörün tepe noktasına anten yerleştiriyoruz. Cihaz, uydudan aldığı sinyalle traktöre belli bir konum oluşturuyor. Bu konumla traktörü otonom hale getiriyoruz. Ürünümüzün en büyük avantajı, 2,5 santimetre hassasiyetle çalıştığı için öncelikle verimlilik." ifadelerini kullandı.

        Son yıllarda gıdanın öneminin daha iyi anlaşıldığına işaret eden Şahin, "Bu nedenle birim alandan alınan faydanın artması, girdi maliyetlerinin yüksek olmasından kaynaklı birim alana daha az maliyet yüklenmesi gerekiyor. En önemli şeylerden biri de konfor. Öncelikle Amerika'da büyük traktörlerde bu teknoloji kullanılmaya başlandı. Sonra Avrupa'ya yansıdı. Sonra da Türkiye'ye giriş yaptı." diye konuştu.

        Şahin, bugün sistemin traktörü yarı otonom hale getirdiğinin altını çizerek, ilerleyen süreçte ise çiftçiden bağımsız tam otonom hale getireceğini aktardı.

        Samsun'un Bafra ilçesinde 650 dönüm arazide çeltik üretimi yapan Efe Sönmez ise sistemin yakıt, zaman ve işçi maliyetinden tasarruf sağladıklarını belirterek, "Hatların düz olması, bitkilerin gelişimi açısından önemli. Daha fazla alan işleyebiliyorsun. Kayıpları azaltmış oluyor, yakıttan tasarruf sağlıyor. Tarıma teknolojinin entegre edilmesi gerekiyor. Bu noktada otomatik dümenleme sistemini kullanma gereksinimi oluşuyor." diye konuştu.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Ömer Çelik'ten Fazıl Say'a destek: Kınıyoruz
        Ömer Çelik'ten Fazıl Say'a destek: Kınıyoruz
        Bakan Fidan Kahire'de Barış Zirvesi'nde
        Bakan Fidan Kahire'de Barış Zirvesi'nde
        Avukat Belen'i katletmişti! İşte caniye istenen ceza!
        Avukat Belen'i katletmişti! İşte caniye istenen ceza!
        İşte derbinin 11'leri
        İşte derbinin 11'leri
        Refah Sınır Kapısı açıldı
        Refah Sınır Kapısı açıldı
        İSKİ'den önemli uyarı! Baraj doluluk oranı açıklandı!
        İSKİ'den önemli uyarı! Baraj doluluk oranı açıklandı!
        Taksim'de sahte dolar dağıtmışlardı! "Pes" dedirten savunma!
        Taksim'de sahte dolar dağıtmışlardı! "Pes" dedirten savunma!
        Hamas ve İsrail arasında 18 yıl arabuluculuk yapan Dr. Gershon Baskin: Savaş Netanyahu’yu daha da zayıflattı
        Hamas ve İsrail arasında 18 yıl arabuluculuk yapan Dr. Gershon Baskin: Savaş Netanyahu’yu daha da zayıflattı
        İsrail-Hamas çatışmasında 15. gün
        İsrail-Hamas çatışmasında 15. gün
        Mehmet Uçum: Yapım süreci halkla başlayıp halkla bitmeli
        Mehmet Uçum: Yapım süreci halkla başlayıp halkla bitmeli
        150 milyon yıllık Barry'e dudak uçuklatan rakam!
        150 milyon yıllık Barry'e dudak uçuklatan rakam!
        Teknik direktör tacizden tutuklandı!
        Teknik direktör tacizden tutuklandı!
        10 milyarlık dev derbi!
        10 milyarlık dev derbi!
        Tüyler ürperten cinayet! Hackeri döverek öldürüp gömdüler
        Tüyler ürperten cinayet! Hackeri döverek öldürüp gömdüler
        53 yılın en sıcak 7'nci yazı!
        53 yılın en sıcak 7'nci yazı!
        Eski eşini bıçaklayıp, yüzüne tiner attı! "Öldü mü" diye mesaj yolladı!
        Eski eşini bıçaklayıp, yüzüne tiner attı! "Öldü mü" diye mesaj yolladı!
        "G.Saray yarım saatte sonuca gitmek ister"
        "G.Saray yarım saatte sonuca gitmek ister"
        Beyzanur 22 yaşındaydı! Büyük acı!
        Beyzanur 22 yaşındaydı! Büyük acı!
        'Kız meselesi' değil ölümüne şiddet!
        'Kız meselesi' değil ölümüne şiddet!
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu

        Benzer Haberler

        Samsunspor, Süper Lig'de yarın Başakşehir'i konuk edecek
        Samsunspor, Süper Lig'de yarın Başakşehir'i konuk edecek
        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 20 şüpheli yakalandı
        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 20 şüpheli yakalandı
        Samsun'da kaçak sigara operasyonu
        Samsun'da kaçak sigara operasyonu
        Tarihçi-yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı, Samsun'da söyleşiye katıldı
        Tarihçi-yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı, Samsun'da söyleşiye katıldı
        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
        Samsunspor Teknik Direktörü Gisdol: İlk yapmamız gereken temel 11'i oluştur...
        Samsunspor Teknik Direktörü Gisdol: İlk yapmamız gereken temel 11'i oluştur...