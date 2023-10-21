Samsun'da çeşitli suçlardan aranan 29 kişi yakalandı
Samsun'da çeşitli suçlardan aranan 29 kişi yakalandı.
Giriş: 21.10.2023 - 13:23 Güncelleme: 21.10.2023 - 13:23
Samsun'da çeşitli suçlardan aranan 29 kişi yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde arananların yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi.
Operasyonda, aralarında hırsızlıktan 7 yıl 6 ay ve 4 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası olan 2 kişi ile çocuğa cinsel istismardan 4 yıl 8 ay hapis cezası olan 29 kişi yakalandı.
Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.