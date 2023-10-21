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        Samsun'da "Büyük Filistin Yürüyüşü" düzenlendi

        Samsun'da, İsrail'in Filistin'deki saldırılarına tepki amacıyla "Büyük Filistin Yürüyüşü" gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.10.2023 - 16:11 Güncelleme: 21.10.2023 - 16:27
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        Samsun'da "Büyük Filistin Yürüyüşü" düzenlendi
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        Samsun'da, İsrail'in Filistin'deki saldırılarına tepki amacıyla "Büyük Filistin Yürüyüşü" gerçekleştirildi.

        Atakum ilçesindeki bir alışveriş merkezinin önünde bir araya gelen vatandaşlar, Türkiye ve Filistin bayraklarıyla Çobanlı İskelesi'ne kadar yürüdü.

        Vatandaşlar yürüyüş sırasında, "Katil İsrail Filistin'den defol" şeklinde slogan atarak tekbir getirdi.

        Yürüyüşe çocukları ve torunlarıyla elinde bastonla katılan 77 yaşındaki Emine Altun da Filistin'e destek verdi.

        Katılımcılar, bir kahve zincirine ait iş yerinin önünden geçerken İsrail'e tepki sloganları attı.

        Grup adına açıklama yapan Özgür Filistin Komitesi Başkanı Emre Güneş, İsrail'e tepki göstererek, Gazze'deki zulmün sona ermesini istedi.

        İşgalci İsrail'in kadın çocuk demeden binlerce insanı katlettiğini dile getiren Güneş, "İsrail soykırım uygulamaktadır. Sivillerin tedavi gördüğü hastanenin acımasızca bombalanması göstermiştir ki İsrail, ne hak ne hukuk tanıyor. Netanyahu, utanmadan askerlerine hiçbir savaş suçunun ve uluslararası hukukun kendisi için önemli olmadığını söylüyor." ifadelerini kullandı.

        Yürüyüş, konuşmanın ardından sona erdi.

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