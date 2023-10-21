Samsun'da Orta Karadeniz Engelli ve Yaşlı Sağlığı Kongresi başladı

Samsun'da düzenlenen Orta Karadeniz Engelli ve Yaşlı Sağlığı Kongresi başladı.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal, OMÜ Havza Meslek Yüksekokulu (MYO) ile Havza Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi tarafından Havza Belediye Kültür Merkezi'nde düzenlenen kongrenin açılışında yaptığı konuşmada, insanların yaşadıkları dönemlere göre farklı açılardan değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Herkesin yaşlanacağına ve birer engelli adayı olduğuna işaret eden Ünal, "Yaşlıyı yaşatmaya, yaşam konforunu artırmaya çalışıyorsunuz. Aynı zamanda dünyanın gözü önünde soykırım yaşanıyor. İki psikolojinin arasında yaşamak gerekiyor. İnsanlığın etnik kökeni, dini, cinsiyeti ne olursa olsun, tahammül edemeyeceği bir dönem yaşanıyor. Dolayısıyla bunun da psikolojik sonuçları olacak." dedi.

Türk İslam medeniyetinde yaşlıların özel yeri bulunduğunu, engellinin ise çok daha özel olduğunu vurgulayan Ünal, "Özellikle yapay zekanın insanlara rakip, hatta tehdit aşamasına geldiği bir dönemde insanı avantajlı kılan tek şey, duygusu ve değerleridir. Modern dünyada yaşlı, yük olarak görülüyor. İleri yaşlar diye düşünmeyin, emekli olduktan sonra, üretime katkı sağlamadığında yük görülüyor." ifadesini kullandı.

Ünal, Havza'nın kaplıcaları ile öne çıkan bir ilçe olduğuna dikkati çekerek, kongrenin ilçede yapılmasının bu anlamda önem taşıdığını kaydetti.

Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Emine Özmete, kongre Başkanı ve Havza MYO Müdürü Doç. Dr. Ercan Tural, Havza Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi Müdürü Yusuf Duru ile Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir'in konuşmasının ardından "Engelli ve yaşlılarda sosyal hizmetler" ve "Bakım, rehabilitasyon ve sağlık turizmi" konularında oturumlar düzenlendi.

Kongrede Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Ahsen Arıöz Bozkuş, OMÜ Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Davut Güven, Darülaceze Vakfı Üyesi Hamza Cebeci ile Ankara Üniversitesi, Giresun Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, Haliç Üniversitesi, Amasya Üniversitesi, Hitit Üniversitesi, Nişantaşı Üniversitesinden öğretim üyeleri ve Karadeniz Romatoloji ve Ağrı Topluluğu uzmanları sunum yaptı.

Kongre, yarın sona erecek.