Terme Park Yaşam ve Sosyal Park içindeki restoran hizmete açıldı
Terme Park Yaşam ve Sosyal Park içinde yer alan "Payidar" isimli restoranın açılışı gerçekleştirildi.
Terme Park Yaşam ve Sosyal Park içinde yer alan "Payidar" isimli restoranın açılışı gerçekleştirildi.
Samsun- Ordu kara yolu üzerinde bulunan Terme Belediyesi Terme Park Yaşam ve Sosyal Tesisleri'ndeki restoran, coğrafi tescilli Terme pidesi ile dünya mutfağından lezzetlerle hizmet verecek.
Açılışa, Belediye Başkanı Ali Kılıç, İlçe Müftüsü Ömer Ergül, Kaymakamlık Yazı işleri Müdürü Muammer Yiğit, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Rahman Köse, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Tuncay Demir, protokol üyeleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.
Konuşmaların ardından açılışı yapılan restoranda Başkan Kılıç, fırın tezgahının arkasına geçerek vatandaşlara Terme pidesi ikramında bulundu.