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        Havza'da "Sosyal Medyadan Sosyal Meydana" etkinliği

        Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünce hayata geçirilen "Sosyal Medyadan Sosyal Meydana Projesi" kapsamında Havza ilçesinde çocuklara yönelik oyun şenliği ve açık hava sinema etkinliği düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.10.2023 - 13:33 Güncelleme: 22.10.2023 - 13:33
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        Havza'da "Sosyal Medyadan Sosyal Meydana" etkinliği
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        Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünce hayata geçirilen "Sosyal Medyadan Sosyal Meydana Projesi" kapsamında Havza ilçesinde çocuklara yönelik oyun şenliği ve açık hava sinema etkinliği düzenlendi.

        Havza Belediyesi, Havza Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü, Havza Gençlik Merkezi ile Genç Kızılay Havza Şubesi işbirliği ile Kevser Parkı'nda düzenlenen etkinliğin açılışında konuşan Havza Gençlik Merkezi Müdürü Burak Becer, etkinliğin amacının çocukları sosyal medyadan uzaklaştırmak olduğunu söyledi.

        Becer, "Çocuklarımızı bir süreliğine de olsa tablet ve telefon ekranlarından uzaklaştırmak, çocuklarımızın sosyalleşmesine katkı sunmak için hazırladığımız etkinliğimiz belirli aralıklarla tekrarlanacak." dedi.

        Konuşmaların ardından çocuklar kendileri için hazırlanan oyun parkurlarında gönüllerince oyunlar oynadı ve yüz boyama etkinliğine katıldı Çocuklara Gençlik Merkezi ve Kızılay gönüllüleri eşlik etti.

        Etkinliğe, Havza Belediyesi Halkla İlişkiler Müdürü Zeki Kurt, Havza Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Cafer Uzun ve Genç Kızılay İlçe Başkanı İrem Uyaroğlu katıldı.

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