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        Atakum'daki okullardan Türk Kızılay'a kan desteği

        Atakum Milli Eğitim Müdürlüğü "2023 Ünite Kan Bağışı 100. Yılda 100 Okulda 100 Kan Bağışı" kampanyası ile Türk Kızılay'a kan desteğinde bulunuyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.10.2023 - 14:16 Güncelleme: 22.10.2023 - 15:16
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        Atakum'daki okullardan Türk Kızılay'a kan desteği
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        Atakum Milli Eğitim Müdürlüğü "2023 Ünite Kan Bağışı 100. Yılda 100 Okulda 100 Kan Bağışı" kampanyası ile Türk Kızılay'a kan desteğinde bulunuyor.

        Atakum Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyetin 100. yılında Türk Kızılay'la birlikte "2023 Ünite Kan Bağışı 100. Yılda 100 Okulda 100 Kan Bağışı" sloganıyla düzenlenecek kampanya ile yerel ve küresel topluluğun kan ihtiyaçlarına önemli bir katkıda bulunulması hedefleniyor.

        Atakum Milli Eğitim Müdürü Mehmet İrfan Yetik, kampanyanın Adnan Kahveci İlkokulu'nda başladığını ve ilçedeki diğer 99 okula genişleyeceğini bildirdi.

        Kanın sürekli bir ihtiyaç olduğunu hatırlatan Yetik, "Kan vermek, yaşamları kurtarmak demektir. Bu kampanyayla 'Türkiye Yüzyılı' hedefleriyle ulusal ve uluslararası toplulukların kan bağışına olan farkındalığını artırmayı ve ihtiyaç sahiplerine umut olmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

        İlçe genelindeki 100 okulun 29 Ekim Cumhur.yet Bayramı etkinlikleri kapsamında kan bağışı noktaları haline geleceğini belirten Yetik, şunları kaydetti:

        "Öğrenciler, öğretmenler, veliler ve yerel halk, bu kampanya sayesinde kan bağışının önemini vurgulayacaklar. Aynı zamanda, öğrencilere toplum hizmeti bilincini aşılamak amacıyla da eğitimler verilecek. Unutmayalım ki bağışladığınız her ünite kan bir hayatı kurtarabilir. Sen de 15 dakikanı ayır, bir insanın hayatını kurtarmak için önemli bir adım at."

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