Çarşamba OSB'de iki fabrika üretime başladı

Çarşamba Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.

Samsun Valiliği, Çarşamba Kaymakamlığı, Çarşamba Ticaret ve Sanayi Odası ve Çarşamba Belediyesi paydaşlığında 822 bin metrekare alanda hayata geçirilen, toplamda 38 fabrikanın yer alacağı Çarşamba OSB'de, 2 fabrika üretime başladı. Tüm çalışmalar tamamlandığında 7 bin 500 kişiye iş olanağı sağlayacak OSB'nin, ülke ekonomisi ve ihracatına önemli katkılar sağlaması hedefleniyor.

Kalifiye personel ihtiyacını gidermek adına OSB’ye Endüstri Meslek Lisesi kazandırılıyor. Çarşamba'nın ve sanayi bölgesinin enerji ihtiyacını gidermek adına Çarşamba OSB'ye trafo merkezi yapılıyor. Çalışanların çocukları için OSB'ye anaokulu da yapılacak.

Belediye Başkanı Halit Doğan, "Çarşamba Organize Sanayi Bölgemiz, bölgemizin iş ve aş ihtiyacını karşılayacak önemli fabrikaların yapıldığı bir alan. Şu anda da fabrikalarımız yükselmeye devam ediyor, 2 fabrikamız faaliyete başladı. Çarşamba OSB'miz işçi servislerinin girip çıktığı, ilçemizde istihdama büyük katkı sağlayan önemli bir yer haline geldi. Burada 38 tane fabrika alanımız mevcut, bu 38 fabrika alanımızdan 22 tanesinin inşaatları şu anda devam ediyor. İki tanesi de açıldı, onlar da istihdama başlamış oldular. Hem ihracat yapan firmalarımız hem Çarşamba'dan işçi çalıştıran firmalarımız var. Önemli bir hizmet seferberliği mevcut burada. Kalan 50 dönümlük arazilerimizi de almakla alakalı yoğun bir talep var." dedi.

Çarşamba Endüstri Meslek Lisesi'nde meslek edindirme kurslarını Kaymakamlık, Ticaret ve Sanayi ile Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle açtıklarına işaret eden Doğan, " Şu anda CNC, kaynakçılık ve tel çekme alanında 3 tane kursumuz mevcut. Oralardaki ilk 40 saatlik eğitimden sonra, burada arkadaşlar gelerek iş müracaatlarını yapıyorlar. Burada da kabul edildiklerinde gittikçe ustalaşan bir aşamaya geçmiş oluyorlar. İnşallah Çarşamba Organize Sanayimizde çalışmaların tamamı bittiğinde 7 bin 500 kişinin çalışacağı bir alan olacak. Mevcutta şu anda 120-130 işçi çalışıyor ama bu sayı hem mevcuttaki fabrikalarda hem yeni açılacak olanların açılmasıyla beraber gittikçe artacak." diye konuştu.