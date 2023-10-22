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        Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 24 şüpheli yakalandı

        Samsun'da yapılan uyuşturucu operasyonunda 24 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.10.2023 - 16:47 Güncelleme: 22.10.2023 - 17:09
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        Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 24 şüpheli yakalandı
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        Samsun'da yapılan uyuşturucu operasyonunda 24 şüpheli gözaltına alındı.

        İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi.

        Ekipler, belirlenen adreslerde yaptıkları aramalarda, 380,59 gram sentetik uyuşturucu, 17,18 gram metamfetamin, 177 sentetik ecza hap, 63,28 gram esrar, 3 ruhsatsız tabanca, 2 kurusıkı tabanca, 1 hassas terazi, 4 uyuşturucu madde kullanımına yarar aparat ele geçirdi.

        Operasyonda 24 kişi gözaltına alındı.

        Öte yandan, Samsun-Ankara kara yolunda uygulama yapan ekipler, iki ayrı araçta yaptıkları aramada 1 ruhsatsız tabanca, 2 fişek ve 1 kurusıkı tabanca ele geçirdi.

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