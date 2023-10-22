Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Samsun'da Türkiye Yüzyılı'nda Kültür ve Sanat Çalıştayı sona erdi

        Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Türkiye Yüzyılı'nda Kültür ve Sanat Çalıştayı sona erdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.10.2023 - 19:37 Güncelleme: 22.10.2023 - 19:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Samsun'da Türkiye Yüzyılı'nda Kültür ve Sanat Çalıştayı sona erdi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Türkiye Yüzyılı'nda Kültür ve Sanat Çalıştayı sona erdi.

        Eski Kültür ve Turizm Bakanı Mahir Ünal, çalıştayın kapanış oturumuna konuk olarak katıldı.

        Moderatörlüğünü İsmail Kılıçarslan'ın yaptığı "Türkiye Yüzyılı'nda Kültür ve Şehir" konulu oturumda konuşan Ünal, kültürün aslında şehrin kıyafeti olduğunu söyledi.

        Kültürün şehre giydirilmiş bir yaşam formu olduğunu ifade eden Ünal, "Biz tarihi, mekanı, zamanı ve insanı konuşuyoruz. Aslında insanı konuşurken kültürü, mekanı konuşurken coğrafyayı, zamanı konuşurken tarihi konuşuyoruz." dedi.

        Ünal, kültür denilen şeyin daha temelde inanç, düşünce ve duyguların davranışa dönüşmesiyle beraber ünsiyeti ortaya çıkardığına işaret ederek, şunları kaydetti:

        "Şehir coğrafyayı bize sunuyor. Zamana, tarihe baktığınız zaman o coğrafyanın hangi zaman dilimindesiniz? İnsana baktığınız zaman da insanın o coğrafyanın hangi zaman diliminde ne yapıyor diye baktığınızda o birliktelik, o bütünlük daha iyi anlaşılıyor. Baba ocağından başlayarak bizim mahallemiz, bizim sokağımız, bizim şehrimiz. İşte o aidiyet bizi o kültüre sahip kılıyor. O kültür dönüp karakterimizi oluşturuyor. Her şehrin bir ruhu var, her şehrin bir şahsiyeti var. O şehir ruhu ve şahsiyetiyle karakterleri inşa ediyor. Burada kültürsüz bir şehir düşünebilir miyiz? Hayır kültürsüz bir şehir düşünemeyiz. İnsan etkileşimlerinin olduğu, ünsiyetin olduğu her yerde bir kültür vardır. Soru şudur; kültürün biçimi, niteliği ve içeriği nasıl?"

        Ünal, şehirlerin kimliklerinin ve karakterlerinin korunması gerektiğini de vurguladı.

        Programa, AK Parti Samsun Milletvekili Ersan Aksu, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal, İl Kültür ve Turizm Müdürü Adnan İpekdal, AK Parti Samsun İl Başkanı Mehmet Köse, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Maçta üç gol var!
        Maçta üç gol var!
        İsrail'den Gazze'ye: Saldırıları artıracağız
        İsrail'den Gazze'ye: Saldırıları artıracağız
        Habertürk canlı yayınına müdahale
        Habertürk canlı yayınına müdahale
        Lübnan-İsrail sınırında tansiyon yüksek
        Lübnan-İsrail sınırında tansiyon yüksek
        Gazze'den yardım çağrısı: "Bebekler ölecek!"
        Gazze'den yardım çağrısı: "Bebekler ölecek!"
        Binlerce kişi Filistin'e destek için toplandı
        Binlerce kişi Filistin'e destek için toplandı
        76 ünlüden Biden'a çağrı
        76 ünlüden Biden'a çağrı
        İki ili bir plaj ayırıyor
        İki ili bir plaj ayırıyor
        Icardi için sakatlık açıklaması!
        Icardi için sakatlık açıklaması!
        Ünlü oyuncu kızılderili töreniyle defnedildi
        Ünlü oyuncu kızılderili töreniyle defnedildi
        Baltayla saldırdı!
        Baltayla saldırdı!
        Zabıt katibi şebeke kurup vurgun yaptı!
        Zabıt katibi şebeke kurup vurgun yaptı!
        Kasımpaşa deplasmanda kazandı!
        Kasımpaşa deplasmanda kazandı!
        İSPARK yalanıyla sürücüleri hedef aldılar!
        İSPARK yalanıyla sürücüleri hedef aldılar!
        Tartıştığı arkadaşına kurşun yağdırdı!
        Tartıştığı arkadaşına kurşun yağdırdı!
        Mert Günok'un kırmızı kartı doğru mu?
        Mert Günok'un kırmızı kartı doğru mu?
        "Son dönemde yabancı yatırımcı ilgisi arttı"
        "Son dönemde yabancı yatırımcı ilgisi arttı"
        Beşiktaş yönetimi yarın toplanıyor!
        Beşiktaş yönetimi yarın toplanıyor!
        "O benim ikinci annem"
        "O benim ikinci annem"
        "İnfaz memuru, affetmiyor"
        "İnfaz memuru, affetmiyor"

        Benzer Haberler

        Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 24 şüpheli yakalandı
        Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 24 şüpheli yakalandı
        Samsun'da uyuşturucu ve tabanca ele geçirildi
        Samsun'da uyuşturucu ve tabanca ele geçirildi
        Havza'da "Orta Karadeniz Engelli ve Yaşlı Sağlığı Kongresi" sona erdi
        Havza'da "Orta Karadeniz Engelli ve Yaşlı Sağlığı Kongresi" sona erdi
        Samsun'da yaşayan İtalyan piyanist: Kendimi hiç yabancı hissetmedim
        Samsun'da yaşayan İtalyan piyanist: Kendimi hiç yabancı hissetmedim
        Çarşamba OSB'de iki fabrika üretime başladı
        Çarşamba OSB'de iki fabrika üretime başladı
        Samsun'da ambulans ile otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
        Samsun'da ambulans ile otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı