Samsun'da Türkiye Yüzyılı'nda Kültür ve Sanat Çalıştayı sona erdi

Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Türkiye Yüzyılı'nda Kültür ve Sanat Çalıştayı sona erdi.

Eski Kültür ve Turizm Bakanı Mahir Ünal, çalıştayın kapanış oturumuna konuk olarak katıldı.

Moderatörlüğünü İsmail Kılıçarslan'ın yaptığı "Türkiye Yüzyılı'nda Kültür ve Şehir" konulu oturumda konuşan Ünal, kültürün aslında şehrin kıyafeti olduğunu söyledi.

Kültürün şehre giydirilmiş bir yaşam formu olduğunu ifade eden Ünal, "Biz tarihi, mekanı, zamanı ve insanı konuşuyoruz. Aslında insanı konuşurken kültürü, mekanı konuşurken coğrafyayı, zamanı konuşurken tarihi konuşuyoruz." dedi.

Ünal, kültür denilen şeyin daha temelde inanç, düşünce ve duyguların davranışa dönüşmesiyle beraber ünsiyeti ortaya çıkardığına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Şehir coğrafyayı bize sunuyor. Zamana, tarihe baktığınız zaman o coğrafyanın hangi zaman dilimindesiniz? İnsana baktığınız zaman da insanın o coğrafyanın hangi zaman diliminde ne yapıyor diye baktığınızda o birliktelik, o bütünlük daha iyi anlaşılıyor. Baba ocağından başlayarak bizim mahallemiz, bizim sokağımız, bizim şehrimiz. İşte o aidiyet bizi o kültüre sahip kılıyor. O kültür dönüp karakterimizi oluşturuyor. Her şehrin bir ruhu var, her şehrin bir şahsiyeti var. O şehir ruhu ve şahsiyetiyle karakterleri inşa ediyor. Burada kültürsüz bir şehir düşünebilir miyiz? Hayır kültürsüz bir şehir düşünemeyiz. İnsan etkileşimlerinin olduğu, ünsiyetin olduğu her yerde bir kültür vardır. Soru şudur; kültürün biçimi, niteliği ve içeriği nasıl?"

Ünal, şehirlerin kimliklerinin ve karakterlerinin korunması gerektiğini de vurguladı.

