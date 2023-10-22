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        Futbol: Trendyol Süper Lig

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        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.10.2023 - 21:04 Güncelleme: 22.10.2023 - 21:04
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        Futbol: Trendyol Süper Lig
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        Stat:SamsunYeni 19 Mayıs

        Hakemler: Murat Erdoğan, Hakan Karabalcık, Gökhan Barcın

        Yılport Samsunspor: Okan Kocuk, Tirpan (Dk. 72 Zeki Yavru), Satka, Drongelen, Soner Gönül, Benasser (Dk. 86 Osman Çelik), Tait (Dk. 83 Muhammet Ali Özbaskıcı), Holse (Dk. 83 Soner Aydoğdu), Emre Kılınç, Ercan Kara (Dk. 86 Dimata), Moundilmadji

        RAMS Başakşehir: Volkan Babacan, Dubois (Dk. 86 Ömer Ali Şahiner), Ba, Duarte, Opoku, Aleksic (Dk. 66 Emirhan İlkhan), Deniz Türüç (Dk. 66 Dennis), Keny, Pelkas (Dk. 75 Serdar Gürler), Berkay Özcan (Dk. 75 Eden Karzev), Figueiredo

        Sart kartlar: Dk. 42 Emre Kılınç, Dk. 82 Moundilmadji (Yılport Samsunspor), Dk. 51 Dubois, Dk. 82 Ba (RAMS Başakşehir)

        SAMSUN

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