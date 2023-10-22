Samsun'da bir araçta ruhsatsız silah ele geçirildi
Samsun'un Alaçam ilçesinde şüphe üzerine durdurulan araçta 2 ruhsatsız tabanca ve 1 pompalı tüfek çıktı.
Samsun’un Alaçam ilçesinde şüphe üzerine durdurulan araçta 2 ruhsatsız tabanca ve 1 pompalı tüfek çıktı.
Alaçam Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, gece devriyesinde, şüphe üzerine Belediye Cadde’sinde 55 AEB 219 plakalı aracı durdurdu.
Sürücünün üzerinde ve araç içerisinde yapılan aramalarda, 2 ruhsatsız tabanca, 1 pompalı tüfek ve 50 mermi ele geçirildi.
Ekipler tarafından gözaltına alınan S.B., ifadesi alındıktan sonra savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.