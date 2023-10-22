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        Samsun'da bir araçta ruhsatsız silah ele geçirildi

        Samsun'un Alaçam ilçesinde şüphe üzerine durdurulan araçta 2 ruhsatsız tabanca ve 1 pompalı tüfek çıktı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.10.2023 - 21:55 Güncelleme: 22.10.2023 - 21:55
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        Samsun'da bir araçta ruhsatsız silah ele geçirildi
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        Samsun’un Alaçam ilçesinde şüphe üzerine durdurulan araçta 2 ruhsatsız tabanca ve 1 pompalı tüfek çıktı.

        Alaçam Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, gece devriyesinde, şüphe üzerine Belediye Cadde’sinde 55 AEB 219 plakalı aracı durdurdu.

        Sürücünün üzerinde ve araç içerisinde yapılan aramalarda, 2 ruhsatsız tabanca, 1 pompalı tüfek ve 50 mermi ele geçirildi.

        Ekipler tarafından gözaltına alınan S.B., ifadesi alındıktan sonra savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

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