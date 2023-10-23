Samsun 19 Mayıs Barajı içme suyu arıtma tesisi tamamlandı Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünce Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde yapımı devam eden içme suyu arıtma tesisinin tamamlandığı bildirdi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünce Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde yapımı devam eden içme suyu arıtma tesisinin tamamlandığı bildirdi.

DSİ'den yapılan açıklamada, yapımı tamamlanan tesisin günlük 100 bin metreküp su arıtma kapasitesine sahip olduğu belirtildi.

19 Mayıs Barajı'ndan alınan ham suyun laboratuvar ortamında karakteristik özelliklerine bakılarak, gerekli dezenfeksiyon, koagülasyon ve flokülasyon işlemleri yapılıp, arıtılmış suyun içme suyu standartlarına göre uygunluğu laboratuvar ortamında kontrol edildikten sonra yerleşim yerlerine su temininin sağlanacağı aktarıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, Samsun 19 Mayıs Barajı içme suyu arıtma tesisi ile 19 Mayıs, Bafra ilçeleri ve 72 civar yerleşiminin, 2050 yılına kadar olan içme ve kullanma suyu ihtiyacının karşılanacağını vurguladı.

19 Mayıs ilçesi ve etrafındaki yerleşkelerde içme suyu problemini ortadan kaldırmak için bu tesisin önem arz ettiğini bildiren Balta, "Proje kapsamında 48,7 km isale hattı, 2 terfi merkezi, 195 sanat yapısı ve 5 yeni depo bulunmaktadır. Günde 100 bin metreküp su artıma kapasitesine sahip bu tesisin vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.