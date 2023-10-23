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        Samsun'da motosikletli polis timleri ile polis ekiplerinin sayısı artırıldı

        Samsun'da yeni alınan 12 motosiklet ve 12 araçla birlikte merkez ve ilçelerde polis ekipleri ile motosikletli polis timlerinin sayısı artırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.10.2023 - 14:06 Güncelleme: 23.10.2023 - 14:11
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        Samsun'da motosikletli polis timleri ile polis ekiplerinin sayısı artırıldı
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        Samsun'da yeni alınan 12 motosiklet ve 12 araçla birlikte merkez ve ilçelerde polis ekipleri ile motosikletli polis timlerinin sayısı artırıldı.

        Yeni motosikletlerin hizmete alınması nedeniyle İl Emniyet Müdürlüğünde düzenlenen törende Samsun Valisi Orhan Tavlı, yeni motosiklet ve araçların hayırlı uğurlu olması dileklerinde bulundu.

        Törende konuşan İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş, suç öncesi ve suç sonrası olmak üzere iki temel görevlerinin olduğunu ifade etti.

        Arıbaş, özellikle kentte suç öncesi faaliyetlerle daha etkili olmak ve vatandaşların güvenliği konusunda ellerinden geleni yaptıklarını ifade ederek, "İlimizdeki resmi araç sayılarımızı yunus timlerimize ait motorize ekiplerimizin sayılarını artırarak Samsun'da daha güvenli daha huzurlu ortam oluşturmak üzere elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. İnşallah bu araçlarımızın Emniyet Müdürlüğümüz bünyesine girmeleri ve göreve çıkmalarıyla bundan sonra suç ve suçla mücadelede daha etkili görev yapacağımız inancıyla araçlarımızın hayırlı uğurlu olmasını, arkadaşlarımıza kazasız belasız hayırlı görevler diliyorum." dedi.

        Araçların Türk Polis Teşkilatı Güçlendirme Vakfınca alındığı, motosikletlerin ise Emniyet Genel Müdürlüğünce satın alındığı belirtildi.

        Yeni araçlarla Canik ilçesinde ekip sayısı 5'ten 6'ya, İlkadım'da 12'den 19'a, Tekkeköy'de 4'ten 6'ya, Atakum'da 7'den 11'e çıkarılarak merkez ilçelerdeki ekip sayısı 28'den 42'ye yükseltilmiş oldu.

        Yeni motosikletlerin teslimiyle Asayiş Şube Müdürlüğü Motorize Tim Amirliği motor sayısının 12'den 22'ye Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü motorize şahin ekiplerinin sayısının 24'ten 26'ya çıkarılması sağlandı.

        Tören, ekiplerin göreve sevkiyle sona erdi.

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