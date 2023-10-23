Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Samsun'da Cumhuriyetin 100. yıl dönümü etkinlikleri

        Samsun'da Cumhuriyetin 100. yıl dönümü kutlamaları kapsamında çeşitli etkinlikler düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.10.2023 - 16:20 Güncelleme: 23.10.2023 - 16:32
        ABONE OL
        ABONE OL
        Samsun'da Cumhuriyetin 100. yıl dönümü etkinlikleri
        ABONE OL
        ABONE OL

        Samsun'da Cumhuriyetin 100. yıl dönümü kutlamaları kapsamında çeşitli etkinlikler düzenlendi.

        Samsun Valiliği Koordinesinde, Büyükşehir Belediyesi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ), Samsun Üniversitesi (SAMÜ) ile diğer ilçe belediyeleri ve kamu kurumları Cumhuriyet Meydanı'nda tanıtım stantları açtı.

        Vali Orhan Tavlı ile beraberindeki heyetin de ziyaret ettiği stantlarda kurumlar yaptıkları çalışmaları sergiledi.

        Ayrıca alanda yer alan sahnede OMÜ Tiyatro Topluluğunca yüz boyama etkinliği, İlkadım Malazgirt İlkokulu ve OMÜ Halk Oyunları ekibi ile Atakum Özel Eğitim Uygulama Okulu ekiplerince gösteriler düzenlendi.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        6 yaşındaki çocuğa istismar davasında karar!
        6 yaşındaki çocuğa istismar davasında karar!
        Enerjide 53 milyar dolarlık satın alma
        Enerjide 53 milyar dolarlık satın alma
        Motokuryeyi, otomobilin aniden açılan kapısı öldürdü!
        Motokuryeyi, otomobilin aniden açılan kapısı öldürdü!
        Yapay zeka kanser hastalarının kalan ömrünü hesapladı
        Yapay zeka kanser hastalarının kalan ömrünü hesapladı
        Güneşli ve tozlu günler
        Güneşli ve tozlu günler
        Beşiktaş'ta karar günü!
        Beşiktaş'ta karar günü!
        100 yılın ilkleri
        100 yılın ilkleri
        Gabar'da günlük üretim 25 bin varile ulaştı
        Gabar'da günlük üretim 25 bin varile ulaştı
        Ölümüne yol açtığı motosikletliye arkadaşlık isteği gönderdi!
        Ölümüne yol açtığı motosikletliye arkadaşlık isteği gönderdi!
        22 yaşındaki Beyzanur'u öldürmüştü! İfadesi ortaya çıktı!
        22 yaşındaki Beyzanur'u öldürmüştü! İfadesi ortaya çıktı!
        Dzeko, İrfan ve Szymanski'den müthiş istatistik
        Dzeko, İrfan ve Szymanski'den müthiş istatistik
        Avrupa şampiyonu Milli sporcu Buket Kaya, kazada öldü!
        Avrupa şampiyonu Milli sporcu Buket Kaya, kazada öldü!
        Müftü cinsel istismar iddiasıyla tutuklandı!
        Müftü cinsel istismar iddiasıyla tutuklandı!
        Evliliği sarsan o isim konuştu
        Evliliği sarsan o isim konuştu
        "Fenerbahçe tıkır tıkır"
        "Fenerbahçe tıkır tıkır"
        Madonna ölüm tehdidi aldı
        Madonna ölüm tehdidi aldı
        Türkiye'de önce Ar-Ge sonra üretim yapacak
        Türkiye'de önce Ar-Ge sonra üretim yapacak
        İsrail'den Gazze'ye rehine operasyonu
        İsrail'den Gazze'ye rehine operasyonu
        Gazze'ye gece boyu bombardıman!
        Gazze'ye gece boyu bombardıman!
        Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi’nden Harvard’a! NASA destekli projede yeni hedef astronotlar
        Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi’nden Harvard’a! NASA destekli projede yeni hedef astronotlar

        Benzer Haberler

        Vezirköprü'de "Cumhuriyetin 100. Yılında 100 Fidan" projesi kapsamında fida...
        Vezirköprü'de "Cumhuriyetin 100. Yılında 100 Fidan" projesi kapsamında fida...
        Samsun'da motosikletli polis timleri ile polis ekiplerinin sayısı artırıldı
        Samsun'da motosikletli polis timleri ile polis ekiplerinin sayısı artırıldı
        Samsun 19 Mayıs Barajı içme suyu arıtma tesisi tamamlandı
        Samsun 19 Mayıs Barajı içme suyu arıtma tesisi tamamlandı
        Samsun'da Cumhuriyeti'n 100. yıl dönümü etkinliklerle kutlanıyor
        Samsun'da Cumhuriyeti'n 100. yıl dönümü etkinliklerle kutlanıyor
        Asarcık Kaymakamı Hakan Köksal görevine başladı
        Asarcık Kaymakamı Hakan Köksal görevine başladı
        Samsunspor-Başakşehir maçının ardından
        Samsunspor-Başakşehir maçının ardından