Samsun'da Cumhuriyetin 100. yıl dönümü etkinlikleri

Samsun'da Cumhuriyetin 100. yıl dönümü kutlamaları kapsamında çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Samsun Valiliği Koordinesinde, Büyükşehir Belediyesi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ), Samsun Üniversitesi (SAMÜ) ile diğer ilçe belediyeleri ve kamu kurumları Cumhuriyet Meydanı'nda tanıtım stantları açtı.

Vali Orhan Tavlı ile beraberindeki heyetin de ziyaret ettiği stantlarda kurumlar yaptıkları çalışmaları sergiledi.

Ayrıca alanda yer alan sahnede OMÜ Tiyatro Topluluğunca yüz boyama etkinliği, İlkadım Malazgirt İlkokulu ve OMÜ Halk Oyunları ekibi ile Atakum Özel Eğitim Uygulama Okulu ekiplerince gösteriler düzenlendi.