Vezirköprü'de "Cumhuriyetin 100. Yılında 100 Fidan" projesi kapsamında fidan dikimi yapıldı

Cumhuriyetin 100. yılında 100 Fidan projesi çerçevesinde Vezirköprü Anadolu İmam Hatip Lisesi bahçesinde fidan dikimi gerçekleştirildi.

Vezirköprü Kaymakamlığı öncülüğünde düzenlenen etkinlikte Anadolu İmam Hatip Lisesi bahçesinde 100 mavi servi fidanı toprakla buluşturuldu.

Kaymakam Özgür Kaya, "Gelişen ekonomisiyle, güçlenen ordu ve sanayisiyle, ikinci yüzyıla güçlü bir Türkiye oluşturmak istiyoruz, bunları da sizlerle beraber yapacağımızdan şüphemiz yok. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 100 yıl öncesinde başlattığı Milli Mücadele'yi Sayın Cumhurbaşkanımızın da liderliğinde önümüzdeki ikinci yüzyılda daha güçlü, daha büyük ve bağımsız bir Türkiye oluşmasını istiyoruz." dedi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Resul Özata, "Cumhuriyetimiz 100 yaşında, bu doğrultuda ülkemizde heyecan, coşku ve çeşitli etkinliklerle 100. yılımızı kutluyoruz. Bugün ilçemizdeki bahçesi müsait olan tüm okullarımızda fidan dikimi gerçekleştirilecek. Bu kapsamda Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde Cumhuriyetimizin 100. yılında 100 fidan dikimi etkinliğini, değerli protokolümüzün de katılımıyla gerçekleştiriyoruz." diye konuştu

Özata, programın gerçekleştirilmesinde emeği geçen İlçe Orman İşletme Müdürlüğü, Vezirköprü Anadolu İmam Hatip Lisesi idarecileri, öğretmenleri, öğrencilerine ve katılımcılara teşekkür etti.

Programa, Belediye Başkanı Sadık Edis, Jandarma Komutanı Binbaşı Ümit Çetinkaya, Emniyet Müdürü Ahmet Çelik, kurum ve kuruluşların müdürleri de katıldı.