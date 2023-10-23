Terme'de Filistin'e destek yürüyüşü yapıldı

Terme ilçesinde Filistin için destek yürüyüşü yapıldı.

Terme Atatürk Caddesi’nden başlayarak ve Terme Cumhuriyet ve 15 Temmuz Milli İrade Meydanı’nda devam eden yürüyüşte, Filistin'e destek mesajları verildi ve İsrail'in Filistin'e uyguladığı zulüm kınandı.

Yürüyüş sonrası Terme Cumhuriyet ve 15 Temmuz Milli İrade Meydanı'nda sivil toplum kuruluşları adına basın açıklamasını Terme İmam Hatip Mezun ve Mensupları Derneği Başkanı Ali Alparslan yaptı.

Alparslan, "Kardeşimizin evi, ocağı yanarken, canına, kanına, ırzına, namusuna saldırı yapılırken biz seyirci olamayız. Bizler, Terme Sivil Toplum Platformu’nun üyeleri olarak öncelikle Filistin halkının umut, heyecan, sabır, dinamizm ve kahramanlık dolu mücadelesini hürmetle selamlıyoruz." dedi.

Alparslan, şöyle devam etti:

"İsrail, Gazze'ye yönelik terör saldırılarını derhal durdurmalıdır. Birleşmiş Milletler insanlığın gözü önünde insanlığın katledilmesini önlemelidir. İslam ülkeleri ve Arap devletleri İsrail’in kural tanımazlığı ve şımarıklığı karşısında net, kararlı, cesur adımlar atmalıdır. Biz Filistin’i, başkenti Kudüs olan, doğusu ve batısıyla bölünmez bir bütün ve İslam'ın mukaddes toprakları olarak görüyoruz. İslam dünyasını, işgal altında olan ilk kıblesi için bütün ayrılıklarını bir kenara bırakmaya, Filistin’e sahip çıkmaya ve kardeşlerinin yanında durmaya davet ediyoruz. Unutulmamalıdır ki Siyonizm, İslam dünyasının bağrına saplanmış zehirli bir hançerdir. Başkenti Kudüs olan bağımsız bir Filistin devleti kurulmalıdır."

Yürüyüş, basın açıklamasının ardından yapılan dualarla son buldu.