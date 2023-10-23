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        Polis memurunun şehit olduğu kazayla ilgili tutuklanan sürücü tahliye edildi

        Samsun'un Atakum ilçesinde polis memuru Mustafa Ata Traş'ın şehit olduğu, bir polis memurunun da yaralandığı kazayla ilgili tutuklanan çekici sürücüsü tahliye edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.10.2023 - 16:57 Güncelleme: 23.10.2023 - 16:57
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        Polis memurunun şehit olduğu kazayla ilgili tutuklanan sürücü tahliye edildi
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        Samsun'un Atakum ilçesinde polis memuru Mustafa Ata Traş'ın şehit olduğu, bir polis memurunun da yaralandığı kazayla ilgili tutuklanan çekici sürücüsü tahliye edildi.

        Samsun 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya sanık H.C.D., müşteki şehidin eşi Hatice Traş ve kazada yaralanan polis memuru İsmail Eken ile taraf avukatları katıldı.

        Mahkeme hakimi, celse arasında dava dosyasına eklenmek üzere gelen evrakı okumasının ardından taraflara söz verdi.

        Müştekilerden Hatice Traş, eşinin sakin biri olduğunu ve motosikleti hızlı kullandığını hiç görmediğini söyledi. Müşteki Eken ise motosikletin kadranının 95 kilometre hızda takılı kaldığının söylendiğini, kullanılan motosikletin motor gücünün ve görevde olduklarının da göze alındığında bu hızın çok da yüksek olmadığını beyan etti.

        Tutuklu sanık H.C.D. dönüş yaparken hızının düşük olduğunu, motosikletin çok hızlı olduğunu ve U dönüşü yasağı olduğunu bilmediğini söyleyerek tahliyesini talep etti.

        Mahkeme heyeti, sanığın tahliye edilerek tutuksuz yargılanmasına karar verildi.

        Duruşma, 1 Şubat 2024 tarihine ertelendi.

        - Olay

        Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi'nde motorize ekipte görevli polis memuru Mustafa Ata Traş yönetimindeki 55 SJ 967 motosiklet, 26 Mart 2023'te Mimarsinan Mahallesi YEDAŞ Kavşağı'nda H.C.D. idaresindeki 55 BFR 78 çekiciyle çarpışmış, ağır yaralanan iki çocuk babası Traş, ambulansla kaldırıldığı özel hastanede müdahaleye rağmen şehit olmuştu.

        Kazada motosiklette bulunan ve yaralanan polis memuru İsmail Eken ise Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılmıştı.

        Çekici sürücüsü H.C.D. ise çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.

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