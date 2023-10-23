İl Jandarma Komutanlığı traktör kazalarıyla ilgili vatandaşları bilgilendirdi Samsun İl Jandarma Komutanlığı, TÜYAP Tüm Fuarcılık Yapım AŞ tarafından organize edilen 8. Samsun Tarım Fuarı'nda traktör kazalarıyla ilgili vatandaşları bilgilendirdi.

Samsun İl Jandarma Komutanlığı, TÜYAP Tüm Fuarcılık Yapım AŞ tarafından organize edilen 8. Samsun Tarım Fuarı'nda traktör kazalarıyla ilgili vatandaşları bilgilendirdi.

Samsun İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, ekipler, tarım işçilerinin traktörlerinin römorklarına reflektör takması, flaşörlü sarı ışıkların özellikle gece kullanılması yönünde vatandaşlara broşür vererek bilgilendirme yaptı.

İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürü Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Serdar Silay, tarım araçlarının karışmış olduğu trafik kazalarını en aza indirmek maksadıyla tarımla ilgilenen vatandaşları bilgilendirmek için stant açtıklarını belirtti.

Samsun İl Jandarma Komutanlığı trafik sorumluluk alanında son 5 yıl içinde ölümlü kazaların yüzde 27'sinin tarım araçlarının karıştığı kazalar olduğuna işaret eden Silay, şunları kaydetti:

"TÜYAP Samsun Fuar ve Kongre Merkezi'nde icra edilen 8. Tarım, Hayvancılık ve Teknoloji Fuarı'nda, fuara katılan 71 bin 493 vatandaşımızın bilgilendirilmesine yönelik broşür ve kitapçık dağıtılarak, kaza esnasında hayati öneme sahip örnek ROPS demiri (koruma çerçevesi) ve seyir esnasında görünürlüğü artıran reflektör ve sarı çakar lamba malzemelerin sergilendiği stant açılarak tarım araçlarının güvenli kullanımı ile ilgi bilgilendirme yaptık. Vatandaşların bu uyarılara uyarak hem kendi canlarını hem trafikteki diğer vatandaşların canlarını tehlikeye atmamalarını istiyoruz."

Öte yandan, Samsun İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde yer alan Çocuk ve Kadın Kısım Amirliği ekipleri KADES hakkında vatandaşları bilgilendirdi.