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        Terme'de tarımla uğraşan gazi ve şehit yakınlarına gübre dağıtıldı

        Terme'de "Vefa Projesi" kapsamında gazi ve şehit yakınlarına gübre dağıtımı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.10.2023 - 17:08 Güncelleme: 23.10.2023 - 17:15
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        Terme'de tarımla uğraşan gazi ve şehit yakınlarına gübre dağıtıldı
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        Terme'de "Vefa Projesi" kapsamında gazi ve şehit yakınlarına gübre dağıtımı yapıldı.

        Terme İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Terme Tarım Kredi Kooperatifi tarafından kooperatifin elmalık deposundaki dağıtımda konuşan İlçe Tarım ve Orman Müdürü Tuncay Demir, ilçenin fındık bölgesi olduğunu ve yüzde 70'ini ise fındık alanlarının oluşturduğunu belirtti.

        İl Tarım ve Orman Müdürlüğü işbirliğiyle ilçede fındık tarımının geliştirilmesine yönelik birçok projenin hayata geçirildiğini söyleyen Demir, 2022 yılında şehit yakını ve gazilere yönelik "Vefa Projesi"nin başarıyla uygulandığını vurguladı.

        Demir, "İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğümüz olarak 2022 yılının Aralık ayında Tarım Kredi Kooperatifimiz ile bir protokol imzaladık. Bu protokolle birlikte geçen yıl 2022 yılında 5 şehit yakını ve gazimize ait fındık bahçelerinin bakımı, gübreleme ve ilaçlamasını üstlenerek projeyi hayata geçirerek, uyguladık. Projeyi uygularken çeşitli firmalarımızın desteklerini yanı başımızda hissettik. Projemizin tüm şehit yakınlarımıza ve gazilerimize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum." dedi.

        İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam da projenin il genelinde yaygınlaştırılacağını ifade ederek, "Projeler, artarak devam edecek. Geçtiğimiz yıl içinde 5 kişiyle devam eden bugün 11 kişiyle toplam 7 bin 50 kilogram, üç on beşlik dediğimiz kompoze gübre potasyum nitrat ve erimiş azot gübreyle bir destek mevcut. Buradaki mevcut miktarı artırarak Samsun geneline de yayacağız. Ama önemli olan burada vefayı gösterebilmektir." diye konuştu.

        Konuşmaların ardından Kaymakam Metin Maytalman tarafından İGSAŞ Genel Müdürü İlkay Ünal’a plaket ve proje hediyeleri takdim edilmesinden sonra şehit yakını ve gazilere gübre dağıtıldı.

        Programa, Terme Cumhuriyet Başsavcısı Seçkin Şahan, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Eren Dede, İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Yıldız, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Rahman Köse, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Samsun Şube Başkanı Ahmet Diril, ilçe protokolü, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, siyasi parti temsilcileri, gazi ve şehit yakınları ile vatandaşlar katıldı.

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