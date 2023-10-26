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        Samsun'da "Meme Kanseri Farkındalık Ayı" nedeniyle yürüyüş düzenlendi

        Samsun'da "Meme Kanseri Farkındalık Ayı" etkinlikleri kapsamında düzenlenen yürüyüşle erken teşhisin önemine dikkat çekildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.10.2023 - 12:30 Güncelleme: 26.10.2023 - 13:04
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        Samsun'da "Meme Kanseri Farkındalık Ayı" nedeniyle yürüyüş düzenlendi
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        Samsun'da "Meme Kanseri Farkındalık Ayı" etkinlikleri kapsamında düzenlenen yürüyüşle erken teşhisin önemine dikkat çekildi.

        İl Sağlık Müdürlüğünce, 1-31 Ekim Meme Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında düzenlenen yürüyüş, Verem Savaş Dispanseri önünden başladı.

        Katılımcılar, Halk Sağlığı Hizmetleri Trampet Takımı eşliğinde, "bana olmaz dememeli", "yok sayamazsın", "kanser taramanı yaptırmalısın", "kendini sev taramaya gel" yazılı dövizlerle Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüdü.

        İl Sağlık Müdürü Mustafa Uras, burada yaptığı konuşmada, meme kanserinde erken tanının hayatta kalmak için önem arz ettiğini vurguladı.

        Birkaç dakika süren mamografi taramasının ertelenmeden yaptırılması gerektiğinin önemine değinen Uras, "40 yaş üstü tüm kadınlarımızı meme kanseri taramalarını yaptırmak üzere Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezlerine (KETEM) davet ediyoruz." dedi.

        Meme kanserinin kadınlarda en sık görünen kanser türü olduğunu hatırlatan Uras, "Düzenlediğimiz farkındalık yürüyüşüyle, erken teşhisin kanseri yenmek ve hayatta kalmak için büyük önem arz ettiği meme kanserinde, bu tabloyu bir kez daha hatırlatmak ve kanserde erken teşhisin önemine dikkati çekmek istedik. Günümüzde Sağlık Bakanlığımızın sağladığı imkanlar sayesinde meme kanserini erken evrede tespit edip önlem almak, olası ölüm riskini azaltarak sağlıklı hayata adım atmak mümkün. Bunun için sadece birkaç dakika süren ve KETEM'de 40 yaş üstü kadınlarımıza ücretsiz olarak yapılan mamografi tetkikini yaptırmanız yeterli." ifadelerini kullandı.

        Samsun'da 2023 yılında yaklaşık 45 bin kadına mamografi taraması yaptırdığını bildiren Uras, şunları kaydetti:

        "Buradan tüm kadınlarımıza seslenmek istiyorum; 20 yaş itibaıyla her ay düzenli olarak kendi kendine meme muayenenizi yapmaya başlayın. Şüpheli gördüğünüz her durumda mutlaka hekiminize başvurun. 40 yaş üstünde iseniz Atakum, Bafra, Canik, Çarşamba, İlkadım ve Vezirköprü ilçelerimizdeki KETEM'lerimizde ücretsiz olarak yapılan mamografi tetkikinizi mutlaka yaptırın. Şüpheyle yaşamaktansa, güvenle hayatınıza devam edin."

        Yürüyüşe, Samsun Vali Yardımcısı Vehbi Bakır, Samsun Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Hüseyin Yalçın Büyükkarabacak, İl Sağlık Müdürlüğü personeli, sağlık çalışanları ve vatandaşlar katıldı.

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