Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Dedesinin mezarına sakladığı uyuşturucuyu jandarma buldu

        Samsun'da bir kişinin dedesinin mezarına sakladığı uyuşturucuyu jandarma ekipleri buldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.10.2023 - 12:55 Güncelleme: 26.10.2023 - 12:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Dedesinin mezarına sakladığı uyuşturucuyu jandarma buldu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Samsun'da bir kişinin dedesinin mezarına sakladığı uyuşturucuyu jandarma ekipleri buldu.

        Cumhuriyet Başsavcılığının açtığı soruşturma kapsamında İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı şüphesiyle C.A'yı gözaltına aldı.

        Zanlının ifadesinde uyuşturucu maddeyi Canik ilçesi Dereler Mahallesi'ndeki mezarlığa sakladığını beyan etmesi üzerine jandarma, narkotik köpeğiyle mezarlıkta arama yaptı.

        Arama sonucunda C.A'nın dedesine ait mezarda sakladığı 201 gram metamfetamin ele geçirildi.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        İlk kez konut alanlara ucuz kredi
        İlk kez konut alanlara ucuz kredi
        Boğazda 100 gemi ile geçit töreni yapılacak
        Boğazda 100 gemi ile geçit töreni yapılacak
        Tofaş'ta Doblo farkı
        Tofaş'ta Doblo farkı
        Dilan Polat ve Engin Polat’ın işyerlerinde arama yapılıyor!
        Dilan Polat ve Engin Polat’ın işyerlerinde arama yapılıyor!
        Kadro netleşiyor! Buruk'tan Icardi kararı
        Kadro netleşiyor! Buruk'tan Icardi kararı
        "Sosyal medya fenomeni tarafından 15 milyon lira dolandırıldım!"
        "Sosyal medya fenomeni tarafından 15 milyon lira dolandırıldım!"
        İşte İsmail Kartal'ın 11'i!
        İşte İsmail Kartal'ın 11'i!
        Dilek'in katiline verilen ceza indirimine Yargıtay freni!
        Dilek'in katiline verilen ceza indirimine Yargıtay freni!
        Burak Yılmaz'ın Bodo/Glimt 11'i
        Burak Yılmaz'ın Bodo/Glimt 11'i
        Simge anıtın hikâyesi
        Simge anıtın hikâyesi
        Yüzbaşı İlhan Durupınar keşfetmişti... Ağrı Dağı'ndaki gizem çözülüyor!
        Yüzbaşı İlhan Durupınar keşfetmişti... Ağrı Dağı'ndaki gizem çözülüyor!
        ABD'de 3 bölgede silahlı saldırı! Çok sayıda kişi öldü!
        ABD'de 3 bölgede silahlı saldırı! Çok sayıda kişi öldü!
        AYM’den ek gösterge kararı
        AYM’den ek gösterge kararı
        KYK yurdunda asansör kazası: 1 öğrenci öldü
        KYK yurdunda asansör kazası: 1 öğrenci öldü
        Merkez'den bugün ne bekleniyor?
        Merkez'den bugün ne bekleniyor?
        İstanbul'da ev almak için kaç kilo banknot gerekiyor?
        İstanbul'da ev almak için kaç kilo banknot gerekiyor?
        "Bizi fazla akıl bu noktaya getirdi, elimizi vicdanımıza koymamız lazım"
        "Bizi fazla akıl bu noktaya getirdi, elimizi vicdanımıza koymamız lazım"
        İşte halkın cumhuriyeti
        İşte halkın cumhuriyeti
        29 Ekim 1923 tarihli tutanaklar TBMM arşivinde!
        29 Ekim 1923 tarihli tutanaklar TBMM arşivinde!
        Milli Takım'ın miladı
        Milli Takım'ın miladı

        Benzer Haberler

        Samsun'da "Meme Kanseri Farkındalık Ayı" nedeniyle yürüyüş düzenlendi
        Samsun'da "Meme Kanseri Farkındalık Ayı" nedeniyle yürüyüş düzenlendi
        Samsun Ticaret Borsası
        Samsun Ticaret Borsası
        Samsun Valisi Tavlı Havza'yı ziyaret etti
        Samsun Valisi Tavlı Havza'yı ziyaret etti
        Samsun'da "Cumhuriyet'in 100. Yılında Kurtuluş Mücadelesi" söyleyişi düzenl...
        Samsun'da "Cumhuriyet'in 100. Yılında Kurtuluş Mücadelesi" söyleyişi düzenl...
        "Orta Çağ ve Türk Dönemi Kazıları ve Sanat Tarihi Araştırmaları Sempozyumu"...
        "Orta Çağ ve Türk Dönemi Kazıları ve Sanat Tarihi Araştırmaları Sempozyumu"...
        Samsun'da 5 düzensiz göçmen yakalandı
        Samsun'da 5 düzensiz göçmen yakalandı