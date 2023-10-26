Samsun'da bir hastaya menisküs nakli yapıldı Samsun Üniversitesi Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ilk kez menisküs nakli ameliyatı gerçekleştirildi.

Samsun Üniversitesi Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ilk kez menisküs nakli ameliyatı gerçekleştirildi.

Samsun'da 16 yaşındayken halı saha maçında sağ dizinden sakatlık yaşayan 21 yaşındaki amatör futbolcu Ensar Usta, çeşitli hastanelerde tedavi gördü, ameliyat edildi.

Dizindeki iç menisküsü alınan ancak ağrıları geçmeyen Usta, Samsun Üniversitesi Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvurdu.

Yapılan tetkikler sonucunda Usta'ya menisküs nakli yapılmasına karar verildi. ABD'deki bir doku bankasından temin edilen menisküs, Samsun Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Lokman Kehribar ve Dr. Öğretim Üyesi Ahmet Emin Okutan tarafından yapılan operasyonla Usta'ya nakledildi.

Kehribar, basın mensuplarına, hastanın sağ dizinde geçmeyen ağrılarla kendilerine başvurduğunu, yapılan tetkikler sonucu diz yaralanması nedeniyle iç menisküsünün tamamının alındığının tespit edildiğini söyledi.

Hastada menisküs bulunmadığı için 10-15 yıl içinde dizinde kalıcı kıkırdak hasarı oluşacağını vurgulayan Kehribar, "Belki 40'lı yaşlarında dizine protez konulmak zorunda kalacaktı. Bu yüzden menisküs nakline karar verdik." dedi.

Kehribar, menisküs naklinin kamu hastanelerinde yapılmayan, bölgelerinde ise ilk defa gerçekleştirilen bir ameliyat olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Bunun için aileyle görüştük ve hazırlıklara başladık. Çekilen MR ile menisküsün ölçülerini aldık. Türkiye'de bu konuda doku bankası olmadığı için Amerika'daki bir firmaya ölçüleri gönderdik. Soğuk zincirle Amerika'dan Ankara'ya, oradan da Samsun'a ulaştı. Hastamızın dizine aynı seansta yeni bir ön çapraz bağ yaptık. Bağ dokusunu ayak bileğinden aldık. Aynı zamanda iç menisküsünü, dışarıdan aldığımız menisküs nakliyle 3,5 saat süren başarılı operasyonla tamamladık. Bu nakli bölgemizde hiç duymadım. İstanbul, Ankara'daki özel hastanelerde yapılan bir işlem. Bu işlem hastanemizde, şehrimizde ilk kez yapıldı."

Ameliyat bittiği zaman sürecin yarısının tamamlandığına, ardından rehabilitasyon sürecinin başladığına işaret eden Kehribar, şunları kaydetti:

"Hastanemizdeki spor hekimi uzmanımız Dr. Halil İbrahim Kaya ile beraber çalışıyoruz. Ensar'ı, Halil İbrahim Bey'e emanet edeceğiz. Rehabilitasyon programını beraber takip edeceğiz. Amacımız, 8-9 ayda Ensar'ı aktif spora dönebilecek hale getirmek. Kendisi de gayret gösterecek. İnanıyorum ki Ensar'ı tekrar yeşil sahalarda görebileceğiz."

Ensar Usta ise tekrar futbol oynamak istediğini dile getirerek, "Maalesef sakatlığım bu zamana kadar geldi. Lokman hocanın çabasıyla inşallah iyileşeceğiz. Tekrar yeşil sahalara dönmek istiyorum." diye konuştu.