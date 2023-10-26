Havza'ya 40 bin 800 ton kapasiteli lisanslı depo inşa ediliyor Samsun'un Havza ilçesine çiftçilere ürün depolama ve satma konularında önemli avantajlar sağlayacak 40 bin 800 ton kapasiteli lisanslı depo inşa ediliyor.

Samsun'un Havza ilçesine çiftçilere ürün depolama ve satma konularında önemli avantajlar sağlayacak 40 bin 800 ton kapasiteli lisanslı depo inşa ediliyor.

Havza-Bafra kara yolu üzerinde 13 bin metrekare alan üzerine inşa edilmeye başlanan lisanslı depo, 3 bin 400 tonluk 12 silo ile idari binalardan oluşacak.

Firma yetkilisi Dursun İkiz, AA muhabirine, kompleksin 120 milyon liraya mal olacağını ve bu miktarın tamamının öz kaynakları ile karşılandığını söyledi.

İkiz, "Toplam 40 bin 800 ton kapasiteli olacak lisanslı depomuz çiftçilerimize önemli avantajlar sağlayacak. Bir an evvel bölge çiftimize hizmete başlamak için inşaatımız son hızıyla devam etmekte. Ülkemize, Samsun'umuza, Havza'mıza ve bütün bölgemize hayırlı olsun." dedi.

Lisanslı depoculuk sistemi hakkında da bilgiler veren İkiz, "Çiftçiye sağlıklı ve güvenli bir depolama ortamı yaratan, ticarette kolaylık için ürün senedi ve buna karşılık bankalardan kredi kullanma imkanı ayrıca zamandan kazanç sayesinde ürünleri gerçek değerinden pazarlama fırsatı sağlayan lisanslı depoculuk sistemi çiftçilere ekonomik açıdan büyük kolaylık sağlamaktadır." diye konuştu.