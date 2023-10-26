Samsun'da beton santralleri ile 162 milyon liralık tasarruf sağlandı Samsun Büyükşehir Belediyesinin kurduğu 4 beton santralinde yapılan 262 bin metreküp beton üretimiyle yaklaşık 162 milyon liralık tasarruf sağlandı.

Samsun Büyükşehir Belediyesinin kurduğu 4 beton santralinde yapılan 262 bin metreküp beton üretimiyle yaklaşık 162 milyon liralık tasarruf sağlandı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, kent merkezi ve kırsalda ulaşım altyapısı güçlendirilirken yapılan çalışmalarda belediye kendi ekip, ekipman ve ürettiği ürünleri kullanarak yüksek verimlilik ve tasarruf sağlıyor.

Samsun'da 2024'te yol sorunu olan mahalle kalmayacak hedefine büyük oranda yaklaşan Büyükşehir Belediyesi, yol yapım çalışmalarını kendi imkanlarıyla gerçekleştiriyor. Büyükşehir Belediyesi tarafından 2021 yılında Kavak, İlkadım, Çarşamba ve Bafra ilçelerinde kurulan 4 beton santralinde bu zamana kadar toplamda 262 bin metreküp beton üretilerek yaklaşık 162 milyon liralık tasarruf sağlandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Yol çalışmalarını kendi imkanlarımızla gerçekleştiriyoruz. Kentimizin ulaşım altyapısını beton yollarla güçlendiriyoruz. Beton yolları kendi kurduğumuz tesislerde üretilen malzemeyle yapıyoruz. Elde ettiğimiz tasarruf yine kentimize yatırım olarak geri dönüyor. Attığımız her adımda yüksek verimlilik sağlama amacı içindeyiz. Elde ettiğimiz veriler de bunu yansıtıyor." ifadelerini kullandı.