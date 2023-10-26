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        Samsunspor Teknik Direktörü Gisdol, MKE Ankaragücü maçında baskıyla sonuç peşinde:

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor'un teknik direktör Marcus Gisdol, MKE Ankaragücü ile 29 Ekim Pazar günü yapacakları maçta yüksek enerji ve baskı ile oynayarak istedikleri sonucu ve puanları alacaklarına inandığını söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.10.2023 - 15:58 Güncelleme: 26.10.2023 - 15:58
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        Samsunspor Teknik Direktörü Gisdol, MKE Ankaragücü maçında baskıyla sonuç peşinde:
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        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor'un teknik direktör Marcus Gisdol, MKE Ankaragücü ile 29 Ekim Pazar günü yapacakları maçta yüksek enerji ve baskı ile oynayarak istedikleri sonucu ve puanları alacaklarına inandığını söyledi.

        Gisdol, Nuri Asan Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında, ligin 9. haftasındaki RAMS Başakşehir maçında takımının çok iyi mücadele ettiğini dile getirdi.

        Futbolcuların kendisini pozitif anlamda şaşırttığını belirten Gisdol, "RAMS Başakşehir maçındaki performansı MKE Ankaragücü karşısında devam ettirmek istiyoruz. Tabii MKE Ankaragücü farklı bir rakip ve deplasmanda oynayacağımız için farklı bir oyun olacaktır. Oyuncularımızla taktiksel anlamda ne yapabiliriz, onu konuştuk. Önümüzdeki 2 gün boyunca taktiksel olarak çalışacağız, ondan sonra rakip karşısında neler yapacağımıza karar vereceğiz." dedi.

        Gisdol, MKE Ankaragücü karşısında RAMS Başakşehir maçındaki gibi oynamak istediklerini vurgulayarak, "MKE Ankaragücü karşısında yüksek enerji, yüksek baskı ile oynamak istiyoruz. Taktiksel anlamda da iyi formasyon ile oynamak istiyoruz ve inanıyorum ki istediğimiz sonucu ve puanları alacağız." ifadelerini kullandı.

        RAMS Başakşehir maçında bazı oyuncuların 18 kişilik kadroya alınmamasını değerlendiren Gisdol, "25 oyuncumuzdan sadece 18 kişiyi kadroya dahil edebiliyoruz. Gelecek haftalarda kimler kadroya girer, bakacağız. Tabii ki her oyuncu hafta boyunca antrenmanlarda elinden gelenin en iyisini yapma şansına sahip. Ben de teknik direktör olarak takım için en iyisi hangi oyuncu ise öyle karar veriyorum. Göreve geldiğim ilk maçta 4-4-2 formasyonu ile oynadık. Belki bu bizim temel formasyonumuz olacak ama oynayacağımız takımlara göre değişiklik gösterebilir. Şundan emin olabilirsiniz, temel formasyonumuzu oluşturmak için çok sıkı çalışıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

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