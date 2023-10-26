Samsun'da kaçak kazı yapan 3 zanlı suçüstü yakalandı
Samsun'un Salıpazarı ilçesinde kaçak kazı yapan 3 şüpheli gözaltına alındı.
Giriş: 26.10.2023 - 16:03 Güncelleme: 26.10.2023 - 16:03
Samsun'un Salıpazarı ilçesinde kaçak kazı yapan 3 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Salıpazarı ilçesinde kaçak kazı yaptığı belirlenen O.Y, F.Y. ve İ.Y. suçüstü yakalandı.
Zanlıların kazıda kullandıkları malzemelere de el konuldu.