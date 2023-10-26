Terme'de 7'den 77'ye Cumhuriyet Kupası Satranç turnuvası düzenlendi

Terme Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünce, Cumhuriyetin 100. yılı etkinlikleri kapsamında 7'den 77'ye Cumhuriyet Kupası Satranç Turnuvası gerçekleştirildi.

Terme Gençlik Merkezi ev sahipliğinde düzenlenen turnuvaya farklı yaş gruplarından 26 kişi katıldı.

Turnuvada dereceye giren 4 kişiye kupa, madalya ve başarı belgeleri Kaymakam Metin Maytalman, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Halil Seyrekli ve Terme Gençlik Merkezi Müdürü Ahmet Yılmaz tarafından verildi.

Seyrekli, satranç turnuvasıyla gençlere satranç sevgisi kazandırmayı amaçladıklarını belirterek, "Ayrıca sayısal zeka, sosyal ve iletişim becerilerini geliştirme, müsabaka tecrübesi kazanma gibi gayelerle planladığımız etkinlikle Cumhuriyet'imizin 100. yılını anlamlı şekilde kutlamış olduk. Turnuvaya katılan tüm yarışmacılarımıza teşekkür ediyorum." dedi.