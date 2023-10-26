Samsun'da TEMA Vakfı ve BİLSEM'den 100. yıl etkinliği Samsun'da TEMA Vakfı, Samsun Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) ile BİLSEM Anaokolu'nun Cumhuriyetin 100. yılı nedeniyle yürüttüğü "100 bin gönüllü, 100 bin fidan" kampanyası kapsamında etkinlik düzenlendi.

Anadolu Ajansı Giriş: 26.10.2023 - 16:12 Güncelleme: 26.10.2023 - 16:12 facebook

twitter-x

linkedin

whatsapp

mail

print

copy

ABONE OL