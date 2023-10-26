Samsun'da TEMA Vakfı ve BİLSEM'den 100. yıl etkinliği
Samsun'da TEMA Vakfı, Samsun Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) ile BİLSEM Anaokolu'nun Cumhuriyetin 100. yılı nedeniyle yürüttüğü "100 bin gönüllü, 100 bin fidan" kampanyası kapsamında etkinlik düzenlendi.
Samsun'da TEMA Vakfı, Samsun Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) ile BİLSEM Anaokolu'nun Cumhuriyetin 100. yılı nedeniyle yürüttüğü "100 bin gönüllü, 100 bin fidan" kampanyası kapsamında etkinlik düzenlendi.
Samsun BİLSEM bahçesinde düzenlenen etkinlikte, BİLSEM Müdürü Civan Çelik, TEMA Vakfı Samsun İl Temsilcisi Leman Özay ve İlkadım İlçe Sorumlusu Derya Keleş Korkmaz açılış konuşması yaptı.
Konuşmaların ardından BİLSEM Anaokulu öğrencileri hazırladıkları gösterileri sundu.
Daha sonra minikler ve katılımcılar hazırlanan geri dönüşüm saksılarına tohum ekti.
Etkinliğe, TEMA Vakfı gönüllüleri, öğretmen, öğrenci ve veliler katıldı.