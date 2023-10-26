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        Samsun'da sağlık çalışanları, İsrail'in Gazze'ye saldırılarını kınadı

        Sağlık-Sen Samsun Şubesi üyeleri, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.10.2023 - 16:55 Güncelleme: 26.10.2023 - 16:55
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        Samsun'da sağlık çalışanları, İsrail'in Gazze'ye saldırılarını kınadı
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        Sağlık-Sen Samsun Şubesi üyeleri, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etti.

        Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları hizmet binası önünde toplanan sağlık çalışanları, "Hastaneler bombalanıyor, dünya seyrediyor" yazılı pankartı açtı.

        Sağlık-Sen Samsun Şube Başkanı İlyas Biçer, sağlık çalışanları adına yaptığı açıklamada, vurulan, yıkılan hastanelerdeki bebekler ve şehit olan sağlık çalışanları için bir araya geldiklerini söyledi.

        Sağlık-Sen teşkilatları olarak, Türkiye'nin 81 ilinde hastanelerden bu zulme "dur" dediklerini bildiren Biçer, "Terörist İsrail kana doymuyor. Gazze'de savaş suçu işlenmektedir. Gazze'de katil İsrail tarafından soykırım yapılmaktadır. Gazze'de bebekler, çocuklar, kadınlar, siviller katledilmekte. Hastaneler, okullar, camiler bombalanmakta." dedi.

        Sendika olarak yaşanan bu vahşete kayıtsız kalmalarının mümkün olmadığını vurgulayan Biçer, şunları kaydetti:

        "Bu soykırımı görmezden gelmemiz imkansızdır. Sivil ve masum insanlara yönelik saldırıları nefretle kınıyor, hayatlarını kaybeden Filistinli kardeşlerimize Allah'tan rahmetler diliyor, yaralılara şifalar temenni ediyoruz. İki yüzlü Batı uygarlığı, Gazze'de başını kuma gömmüştür. İki yüzlü Batı bu vahşeti görmemektedir. Gazze'de insanlık, dünyanın gözleri önünde katlediliyor. Parçalanan bebek bedenleri yüreklerimizi dağlıyor. Tüm devletler ve uluslararası kuruluşlar bir an önce Gazze'de insani ateşkesin tesisine yönelik girişimlere samimiyetle destek vermelidir. İsrail makamları, insanlığa karşı işlenen suçlara, savaş ve saldırı suçlarına bakan Uluslararası Ceza Mahkemesinde yargılanmalıdır."

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