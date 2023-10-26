Bafra'da Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla şehitlik ziyaret edildi
Samsun'un Bafra ilçesinde Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla şehitlik ziyaretinde bulunuldu.
Giriş: 26.10.2023 - 16:59 Güncelleme: 26.10.2023 - 16:59
Samsun'un Bafra ilçesinde Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla şehitlik ziyaretinde bulunuldu.
Bafra Kaymakamlığının düzenlediği Cumhuriyet'in 100. Yılı programı kapsamında, şehitlik ziyaret edildi.
Ziyarette Kur'an okunarak dua edildi.
Ziyarete Kaymakam Cevdet Ertürkmen, Belediye Başkanı Hamit Kılıç, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Adalet Gökcan, daire amirleri ile şehit ve gazi yakınları katıldı.