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        Samsun'da silahlı yağma ve bıçakla yaralamadan aranan 3 zanlı yakalandı

        Samsun'un İlkadım ilçesinde silahlı yağma ve bıçakla yaralama suçlarını işledikleri iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.10.2023 - 17:42 Güncelleme: 26.10.2023 - 17:42
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        Samsun'da silahlı yağma ve bıçakla yaralamadan aranan 3 zanlı yakalandı
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        Samsun'un İlkadım ilçesinde silahlı yağma ve bıçakla yaralama suçlarını işledikleri iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, silahlı yağma ve bıçakla yaralama suçlarından aranan 3 zanlının yakalanması için çalışma yürüttü.

        Yapılan çalışma sonucunda zanlılar, adreslerinde gözaltına alındı.

        Şüphelilerin ikamet ve araçlarında yapılan aramada 2 bin 484 sentetik ecza hapı, 2 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız tüfek, 4 bıçak, muşta, bir kök Hint keneviri ve 3 gram esrar ele geçirildi.

        Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

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