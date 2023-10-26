Samsun'da silahlı yağma ve bıçakla yaralamadan aranan 3 zanlı yakalandı Samsun'un İlkadım ilçesinde silahlı yağma ve bıçakla yaralama suçlarını işledikleri iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı.

Samsun'un İlkadım ilçesinde silahlı yağma ve bıçakla yaralama suçlarını işledikleri iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, silahlı yağma ve bıçakla yaralama suçlarından aranan 3 zanlının yakalanması için çalışma yürüttü.

Yapılan çalışma sonucunda zanlılar, adreslerinde gözaltına alındı.

Şüphelilerin ikamet ve araçlarında yapılan aramada 2 bin 484 sentetik ecza hapı, 2 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız tüfek, 4 bıçak, muşta, bir kök Hint keneviri ve 3 gram esrar ele geçirildi.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.