19 Mayıs'ta Cumhuriyet'in 100. yılı kapsamında bisiklet turu düzenlendi
Cumhuriyet'in 100. yılı kutlamaları kapsamında 19 Mayıs ilçesinde bisiklet turu gerçekleştirildi.
Cumhuriyet'in 100. yılı kutlamaları kapsamında 19 Mayıs ilçesinde bisiklet turu gerçekleştirildi.
19 Mayıs sahilinde Ondokuz Mayıs Mayıs Yerel Eylem Grubu Derneği (OMYEGDER) tarafından bisiklet turu düzenlendi.
Ellerinde Türk bayraklarıyla 15 Temmuz Millet Meydanı'ndan başlayan tur, sahilden geçilmesinin ardından tekrar meydana dönülmesiyle sona erdi.
Turun ardından katılımcılara ikramda bulunuldu.
Bisiklet turuna İlçe Milli Eğitim Müdürü Ömer Demirkol ile vatandaşlar katıldı.