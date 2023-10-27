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        Milli Mücadele'nin kadın kahramanlarının giydiği kıyafetler yeniden tasarlandı

        Samsun Olgunlaşma Enstitüsü, Milli Mücadele'de 23 kadın kahramanın giydiği kıyafetleri yeniden tasarlayarak defile sundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.10.2023 - 10:30 Güncelleme: 27.10.2023 - 10:30
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        Milli Mücadele'nin kadın kahramanlarının giydiği kıyafetler yeniden tasarlandı
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        Samsun Olgunlaşma Enstitüsü, Milli Mücadele'de 23 kadın kahramanın giydiği kıyafetleri yeniden tasarlayarak defile sundu.

        Cumhuriyet'in 100. yılı etkinlikleri kapsamında Samsun Olgunlaşma Enstitüsü, Milli Mücadele'de görev alan 23 kadın kahramanın kıyafetlerini yeniden tasarladı.

        Kadın kahramanların kıyafetleri, pek çok kaynaktan araştırılarak 6 ayda hazırlandı. Kıyafetler, Samsun Olgunlaşma Enstitüsünün usta öğreticilerinin hazırladığı "Diriliş ve Direniş" temalı defilede sergilendi.

        İl Milli Eğitim Müdürü Murat Ağar, AA muhabirine, Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla kentteki tüm okul ve kurumlarda etkinlikler yapıldığını söyledi.

        Samsun halkını, haftanın ruhuna uygun olarak Milli Mücadele'ye destek vermiş, kahramanı olmuş kadınların kıyafetlerinin yer aldığı defileyle buluşturmak istediklerini belirten Ağar, "Olgunlaşma Enstitümüz, yoğun çalışmayla kıyafetleri hazırladı. Özel değerlerimizi, Milli Mücadele'ye destek veren kadın kahramanlarımızı halkımızla buluşturmak, onların Milli Mücadele'ye verdiği desteği gençlerimize ifade edebilmek için bu projeyi planladık." dedi.

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