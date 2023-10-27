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        Yörem 55 Gelemen Üçgülü Yayım Projesi Bilgilendirme Toplantısı

        19 Mayıs İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından kadın çiftçilere yönelik, "Yörem 55 Gelemen Üçgülü Yayım Projesi" ile ilgili bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.10.2023 - 10:55 Güncelleme: 27.10.2023 - 10:55
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        Yörem 55 Gelemen Üçgülü Yayım Projesi Bilgilendirme Toplantısı
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        19 Mayıs İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından kadın çiftçilere yönelik, "Yörem 55 Gelemen Üçgülü Yayım Projesi" ile ilgili bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

        İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce hazırlanan proje kapsamında 4 çiftçiye "Yörem-55" yem bitkisi tohumu teslim edildi.

        Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsünden tedarik edilen tohumlarla deneme parselleri oluşturulacak.

        Düzenlenen bilgilendirme toplantısında çiftçilere ve teknik personele yetiştiricilik konusunda eğitim verildi.

        19 Mayıs İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü ortaklığında yürütülecek proje kapsamında çiftçi toplantıları ve tarla günü etkinlikleri gerçekleştirilecek.

        İlçe Tarım ve Orman Müdürü Galip Baykal, projeyle yerli ve milli yem bitkisi çeşidi olan Yörem 55'in yaygınlaştırılmasını sağlayacaklarını belirterek, "Yörem 55 tohum çeşidinin yeşil ve kuru ot verimi oldukça yüksektir. Sezonda bir kez biçme işlemi yapılmaktadır. Yabancı tozlanmayla çoğalmaktadır. Bu sebeple bombus arıları ve bal arıları için de iyi bir nektar ve polen kaynağıdır." ifadelerini kullandı.

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