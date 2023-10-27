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        AK Parti'li Yılmaz'dan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı:

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Yusuf Ziya Yılmaz, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.10.2023 - 16:39 Güncelleme: 27.10.2023 - 16:39
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        AK Parti'li Yılmaz'dan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı:
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        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Yusuf Ziya Yılmaz, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

        Yılmaz, mesajında, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde kadın, erkek, genç, yaşlı demeden tüm halkın kahramanlıkları, fedakarlıkları sonucu 29 Ekim 1923'te kurulan Cumhuriyet'in büyük bir destan ve onur kaynağı olduğunu belirtti.

        Cumhuriyet'in 100. yılının gururunu hep birlikte yaşadıklarına işaret eden Yılmaz, şöyle devam etti:

        "100 yıl önce Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin tüm olumsuz şartlara rağmen Türk milletinin azmi, bağımsızlık kararı, birlik ve beraberliği sayesinde kurulduğu, bizlere emanet olduğu hiçbir zaman unutulmamalıdır. Türk milletinin kanı, canı ve eşsiz emekleriyle kurulan Cumhuriyet'imizi tüm değerleriyle sonsuza değin yaşatmak, hepimizin vazgeçilmez ortak sorumluluğudur. Birlik ve beraberliğimiz devam ettiği müddetçe Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni, milletini bölmek ve parçalamak isteyen hainlerin oyunları her zaman boşa çıkacaktır."

        Yılmaz, güçlü Türkiye'nin Cumhuriyet bünyesinde aziz milletiyle dimdik ayakta olduğunu vurgulayarak, "Hiç kimse birlik ve beraberliğinizi bozamayacak, ülkemizin güçlenmesini engelleyemeyecektir. Hepimizin şehitlerimize, bu ülke için büyük fedakarlıklarda bulunmuş kahramanlarımıza borçları vardır. Devraldığımız ve şu an taşıdığımız emaneti en iyi şekilde koruyarak yarınlara daha güçlü şekilde ulaştırmamız gerekmektedir. Türkiye üzerinde tarih boyunca çeşitli oyunlar oynanmış ve her seferinde bu oyunlar bozulmuştur. Halkımız sağduyusunu hiçbir zaman kaybetmemiş, vatanı için gerekeni yapmıştır." ifadesini kullandı.

        Cumhuriyet'in kuruluşuna giden yolda Samsun'un da çok önemli rolü üstlendiğine dikkati çeken Yılmaz, şunları kaydetti:

        "Yakılan meşale tüm ülke sathına yayılmış, bir karış vatan toprağının kimseye verilmeyeceği tüm dünyaya gösterilmiştir. 100 yıllık süreçte Türkiye, çok büyük kazanımlar elde etmiştir. Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde ortaya konulan 'Türkiye Yüzyılı' vizyonu doğrultusunda da daha çok çalışacağız, büyük ve güçlü Türkiye hedefine emin adımlarla ilerleyeceğiz. Milletimizle her zaman el ele, gönül gönüle olacağız, bu kutlu yolda hep birlikte başaracağız. Cumhuriyet hepimizin ortak paydasıdır. Bu paydanın özünün ne olduğunu, ne anlama geldiğini, nasıl korunması gerektiğini her bir Türk vatandaşı en iyi şekilde bilmektedir. Bu vesileyle tüm vatandaşlarımızın Cumhuriyet Bayramı'nı en içten duygularımla kutluyor, tüm şehit ve gazilerimizi minnet, şükran ve rahmetle anıyorum."

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