Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Samsun'da belediyeye ait tesisten malzeme çalan 9 zanlı gözaltına alındı

        Samsun'da belediyeye ait asfalt üretim tesisinden malzeme çaldığı iddia edilen 9 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.10.2023 - 21:56 Güncelleme: 27.10.2023 - 21:56
        ABONE OL
        ABONE OL
        Samsun'da belediyeye ait tesisten malzeme çalan 9 zanlı gözaltına alındı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Samsun'da belediyeye ait asfalt üretim tesisinden malzeme çaldığı iddia edilen 9 şüpheli yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Samsun Büyükşehir Belediyesinin asfalt üretim tesisinden malzeme çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

        Düzenlenen operasyonda 25 ton bitum malzemesi ve 8 metreküp çakıl çaldığı öne sürülen belediyeye ait şirkette çalışan 4 zanlı suçüstü yakaladı.

        Operasyonun genişletilmesi üzerine 5 şüpheli daha gözaltına alındı.

        Zanlıların ev ve iş yerlerindeki aramalarda, 360 bin lira, 3 ruhsatsız tabanca, 16 sentetik ecza ile 1 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

        Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        İsrail Ordusu Gazzeye giriyor mu?
        İsrail Ordusu Gazzeye giriyor mu?
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 29 Ekim mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 29 Ekim mesajı
        "İsrail bir tercih yapmak zorunda"
        "İsrail bir tercih yapmak zorunda"
        Polat çifti şirketlerinin parasına el konuldu!
        Polat çifti şirketlerinin parasına el konuldu!
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Yamantürk'ten adaylık açıklaması!
        Yamantürk'ten adaylık açıklaması!
        100 gemi Boğaz'dan geçecek! 20 savaş uçağı göklerde uçacak! 101 pare top atılacak! MSB, İstanbulluları Boğaz'a davet etti!
        100 gemi Boğaz'dan geçecek! 20 savaş uçağı göklerde uçacak! 101 pare top atılacak! MSB, İstanbulluları Boğaz'a davet etti!
        Milli sporcunun öldüğü kazada itiraf geldi!
        Milli sporcunun öldüğü kazada itiraf geldi!
        ‘Cumhuriyet millete ümit vermiştir’
        ‘Cumhuriyet millete ümit vermiştir’
        Atatürk'ün hayatını kurtaran saat
        Atatürk'ün hayatını kurtaran saat
        100. yıla armağan: Resim Heykel Müzesi
        100. yıla armağan: Resim Heykel Müzesi
        Milli paramızın bir asırlık hikayesi
        Milli paramızın bir asırlık hikayesi
        100 yaşındaki Mehmet amca, Atatürk ile konuştuğu günü unutamıyor
        100 yaşındaki Mehmet amca, Atatürk ile konuştuğu günü unutamıyor
        Atatürk'ün görüntülerinin olduğu ilk sinema filmi
        Atatürk'ün görüntülerinin olduğu ilk sinema filmi
        Metin Öztürk: Kadıköy'de bile oynarız
        Metin Öztürk: Kadıköy'de bile oynarız
        En değerli sonuncu!
        En değerli sonuncu!
        Ülke puanı sıralamasında son durum!
        Ülke puanı sıralamasında son durum!
        2024 ortasında düşüş, 2026’da tek hane
        2024 ortasında düşüş, 2026’da tek hane
        Çevre dostu yat limanı hizmete açıldı
        Çevre dostu yat limanı hizmete açıldı
        "Evladını çok güzel yetiştirdiler Metin Akpınar!"
        "Evladını çok güzel yetiştirdiler Metin Akpınar!"

        Benzer Haberler

        Husumetlisini bıçaklayan şüpheli ile yanındaki 2 arkadaşı tutuklandı
        Husumetlisini bıçaklayan şüpheli ile yanındaki 2 arkadaşı tutuklandı
        Kavak'ta Cumhuriyet Anaokulu'ndan 100. yıl sergisi
        Kavak'ta Cumhuriyet Anaokulu'ndan 100. yıl sergisi
        Samsun'da çeltik üreticileri TMO önünde basın açıklaması yaptı
        Samsun'da çeltik üreticileri TMO önünde basın açıklaması yaptı
        Terme'de Filistin yararına kermes düzenlendi
        Terme'de Filistin yararına kermes düzenlendi
        Havza'da 100 öğrenci ile 100. yıl koreografisi yapıldı
        Havza'da 100 öğrenci ile 100. yıl koreografisi yapıldı
        Havza'da sağlık çalışanları Cumhuriyet'in 100. yılını kutladı
        Havza'da sağlık çalışanları Cumhuriyet'in 100. yılını kutladı