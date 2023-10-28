Samsunspor yarın MKE Ankaragücü'ne konuk olacak
Yılport Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 10. hafta maçında yarın deplasmanda MKE Ankaragücü ile karşılaşacak.
Yılport Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 10. hafta maçında yarın deplasmanda MKE Ankaragücü ile karşılaşacak.
Ligde ertelenen İstanbulspor maçı dışında oynadığı 8 maçta 6 mağlubiyet, 2 de beraberlik alan Samsun ekibi, 2 puanla son sırada bulunuyor. Ligde galibiyeti bulunmayan Yılport Samsunspor, MKE Ankaragücü karşısında sahaya ilk 3 puanını almak için çıkacak.
Kırmızı-beyazlı takımda bu mücadele öncesinde tek eksik, sakatlığı süren Taylan Antalyalı.
Ankara Eryaman Stadı'nda yarın oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak müsabakayı hakem Cihan Aydın yönetecek.