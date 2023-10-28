Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Samsunspor yarın MKE Ankaragücü'ne konuk olacak

        Yılport Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 10. hafta maçında yarın deplasmanda MKE Ankaragücü ile karşılaşacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.10.2023 - 10:35 Güncelleme: 28.10.2023 - 10:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Samsunspor yarın MKE Ankaragücü'ne konuk olacak
        ABONE OL
        ABONE OL

        Yılport Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 10. hafta maçında yarın deplasmanda MKE Ankaragücü ile karşılaşacak.

        Ligde ertelenen İstanbulspor maçı dışında oynadığı 8 maçta 6 mağlubiyet, 2 de beraberlik alan Samsun ekibi, 2 puanla son sırada bulunuyor. Ligde galibiyeti bulunmayan Yılport Samsunspor, MKE Ankaragücü karşısında sahaya ilk 3 puanını almak için çıkacak.

        Kırmızı-beyazlı takımda bu mücadele öncesinde tek eksik, sakatlığı süren Taylan Antalyalı.

        Ankara Eryaman Stadı'nda yarın oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak müsabakayı hakem Cihan Aydın yönetecek.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        MİT unutmadı! Etkisiz hale getirdi!
        MİT unutmadı! Etkisiz hale getirdi!
        Gazze'de internet ve iletişim kesildi
        Gazze'de internet ve iletişim kesildi
        BM Genel Kurulu 'ateşkes' dedi
        BM Genel Kurulu 'ateşkes' dedi
        "Beton kalitesi çok düşük çıktı"
        "Beton kalitesi çok düşük çıktı"
        'Atatürk filmi çekemeyiz'
        'Atatürk filmi çekemeyiz'
        Asırlık Cumhuriyetimizin köşe taşları... Dr. Naim Babüroğlu anlattı... "Atatürk'ün mucizesidir Cumhuriyet"
        Asırlık Cumhuriyetimizin köşe taşları... Dr. Naim Babüroğlu anlattı... "Atatürk'ün mucizesidir Cumhuriyet"
        Cumhuriyetin 100. yılında kadın hakları
        Cumhuriyetin 100. yılında kadın hakları
        Cumhuriyet'in 100 yüzü
        Cumhuriyet'in 100 yüzü
        "İsrail bir tercih yapmak zorunda"
        "İsrail bir tercih yapmak zorunda"
        100 yılın Cumhuriyet ve Millî Mücadele filmleri
        100 yılın Cumhuriyet ve Millî Mücadele filmleri
        "5 yılda sınırları zorlayıp bir Migros daha doğuracağız"
        "5 yılda sınırları zorlayıp bir Migros daha doğuracağız"
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        Meteoroloji'den önemli uyarı! 1 bölgede sağanak!
        Meteoroloji'den önemli uyarı! 1 bölgede sağanak!
        Askerlik borçlanması aylığı artırır mı?
        Askerlik borçlanması aylığı artırır mı?
        Atatürk'ün hayatını kurtaran saat
        Atatürk'ün hayatını kurtaran saat
        100. yıla armağan: Resim Heykel Müzesi
        100. yıla armağan: Resim Heykel Müzesi
        Atatürk'ün görüntülerinin olduğu ilk sinema filmi
        Atatürk'ün görüntülerinin olduğu ilk sinema filmi
        "Evladını çok güzel yetiştirdiler Metin Akpınar!"
        "Evladını çok güzel yetiştirdiler Metin Akpınar!"
        En değerli sonuncu!
        En değerli sonuncu!
        Kasımpaşa uçuşa geçti!
        Kasımpaşa uçuşa geçti!

        Benzer Haberler

        19 Mayıs ilçesinde "Cumhuriyetin Yüzü Benim Yüzüm" oyunu sahnelendi
        19 Mayıs ilçesinde "Cumhuriyetin Yüzü Benim Yüzüm" oyunu sahnelendi
        Samsun'da iki otomobil çarpıştı, 3 kişi yaralandı
        Samsun'da iki otomobil çarpıştı, 3 kişi yaralandı
        Şehit Jandarma Er Aydın Uyar anıldı
        Şehit Jandarma Er Aydın Uyar anıldı
        Ladik'te zabıta ekipleri okul kantinlerini denetledi
        Ladik'te zabıta ekipleri okul kantinlerini denetledi
        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı yakalandı
        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı yakalandı
        Samsun'da "Gelecek İçin Tasarım Projesi"nin tanıtımı yapıldı
        Samsun'da "Gelecek İçin Tasarım Projesi"nin tanıtımı yapıldı