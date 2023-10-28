Arkeologlar daha iyi araştırma yapabilmek için dağcılık eğitimi aldı VEYSEL ALTUN - Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekibince, ulaşamadıkları yerlerde de çalışma yürütmek isteyen Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) bünyesindeki arkeologlara dağcılık eğitimi verildi.

VEYSEL ALTUN - Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekibince, ulaşamadıkları yerlerde de çalışma yürütmek isteyen Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) bünyesindeki arkeologlara dağcılık eğitimi verildi.

OMÜ'de arkeolojik kazılar yürüten 8 kişilik ekip, kazı yaptıkları alanda daha verimli çalışma yürütmek amacıyla AFAD'dan dağcılık eğitimi talebinde bulundu.

Kurumlar arasında protokol yapılmasının ardından AFAD'dan 2 kişilik ekip, arkeologlara 5 gün dağcılıkla ilgili eğitim verdi.

Samsun İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünde teorik eğitim alan ekip, kazı yürütülen yerin yakınlarındaki alanda da pratik eğitimlerini tamamladı.

Eğitimin son gününde tırmanış yapan ekip, Türk bayrağı ve Atatürk posteri açarak Cumhuriyet'in 100'üncü yılını kutladı.

OMÜ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Arkeoloji Bölümü Araştırma Görevlisi Dr. Michael Deniz Yılmaz, AA muhabirine, dağcılık eğitiminin kendilerine, saha çalışmalarında daha önce ulaşamadıkları yerlerdeki kalıntıları tespit etme fırsatı vereceğini söyledi.

Arkeolojik kazılarda ulaşamayacakları alanlara AFAD iş birliğiyle aldıkları dağcılık eğitimi ile artık ulaşabileceklerini belirten Yılmaz, "Gerekli profesyonel malzemeyi kullanarak iş güvenliğini, iş sağlığını tehlikeye atmayacak şekilde çalışmamızı gerçekleştirdik." dedi.

Aldıkları dağcılık eğitiminin hem ekibine hem de kendisine fayda sağladığını vurgulayan Yılmaz, şöyle devam etti:

"Çoğumuz için yeni bir hobi de ortaya koydu diyebiliriz. Ayrıca araştırma ekibimizin tamamında öz güven de oluştu. Ekip çalışması anlamında da bize katkı sağladı. Normal şartlarda ulaşamayacağımız pek çok yer var. Bu tarz alanlara güvenli şekilde inebilmek için dağcılık eğitiminin alınmasında fayda görüyorum. İlerleyen yıllarda bu tür çalışmaları daha da sıkı şekilde gerçekleştirmeyi düşünüyoruz."

Tüm arkeologlara dağcılık eğitimi almalarını tavsiye eden Yılmaz, çalışmada emeği geçen herkese teşekkür etti.

AFAD arama kurtarma görevlisi Bilgin Şahin ise arkeolog ekibin, verdikleri eğitimle bundan sonra eğimli arazilerde de güvenle çalışmalarını yürütebileceklerini dile getirdi.

Daha zor şartlarda çalışma yapacakları zaman arkeologlara yardıma da gideceklerini anlatan Şahin, "Çalışma yapacakları yerin eğimli ve zor arazi şartlarına sahip olduğunu söylediler. Gerekli malzemeleri de temin ettikten sonra güvenli şekilde çalışmalarını biz olmadan da yapabilecekler. Hocalarımız, eğitimden çok memnun kaldı. Korkularını yendiler. İnemeyecekleri yerlere artık inebileceklerini, çalışabileceklerini uygulamalı olarak gördüler." diye konuştu.

Arkeoloji Bölümü 4'üncü sınıf öğrencisi Aysin Melek Taşdelen de eğitimin yararlı olduğunu, bu sayede 95 metreye kadar iniş yaparak kültür kalıntılarına ulaşabileceklerini kaydetti.