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        SOLOTÜRK Samsun semalarında gösteri uçuşu yaptı

        Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi SOLOTÜRK, Cumhuriyet'in 100. yılı etkinlikleri kapsamında Samsun'da gösteri uçuşu gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.10.2023 - 12:43 Güncelleme: 28.10.2023 - 12:43
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        SOLOTÜRK Samsun semalarında gösteri uçuşu yaptı
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        Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi SOLOTÜRK, Cumhuriyet'in 100. yılı etkinlikleri kapsamında Samsun'da gösteri uçuşu gerçekleştirdi.

        SOLOTÜRK, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıktığı Tütün İskelesi üzerinde gösteri uçuşu yaptı.

        Sahilde toplanan binlerce kişi, SOLOTÜRK pilotlarının yaptığı manevraları alkışlarla ve ellerindeki Türk bayraklarını sallayarak izledi.

        Yaklaşık 15 dakika süren gösteri uçuşunu izleyiciler, cep telefonlarıyla da kaydetti.

        Gösteriyi izleyen Vali Orhan Tavlı, basın mensuplarına, Cumhuriyet'in 100. yılı etkinliklerinin SOLOTÜRK'ün muhteşem gösterisiyle sürdüğünü söyleyerek, "Bütün Samsunlulara teşekkür ediyorum. İş yerlerini, evlerini bayraklarla donattılar. Cumhuriyet demek, Gazi Mustafa Kemal Atatürk demek. Cumhuriyet demek, Gazi Meclis demek. Cumhuriyet demek, Türkiye Cumhuriyeti Devleti demek. Cumhuriyet demek, aziz Türk milleti demek. Aziz Türk milletine saygı ve selamlarımızı sunuyoruz." dedi.

        Gösteriyi, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Bakçepınar da izledi.

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