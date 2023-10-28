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        AFAD çocuklara afet farkındalık eğitimi verdi

        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca (AFAD) Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı bünyesindeki Gündüz Bakımevi'ndeki çocuklara afet farkındalık eğitimi verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.10.2023 - 13:04 Güncelleme: 28.10.2023 - 13:04
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        AFAD çocuklara afet farkındalık eğitimi verdi
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        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca (AFAD) Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı bünyesindeki Gündüz Bakımevi'ndeki çocuklara afet farkındalık eğitimi verdi.

        OMÜ'den yapılan açıklamaya göre, AFAD Samsun İl Müdürlüğü arama kurtarma teknisyeni Zekai Aydoğan'ın verdiği eğitimin başlangıcında öğrenciler, afet çadırı kurulumunu gözlemledi.

        Aydoğan, öğrencilere deprem, yangın, sel gibi afetlerin öncesinde, sırasında ve sonrasında neler yapılacakları ile ilgili bilgi verdi, bulundukları yerden tahliye edilirken nelere dikkat etmeleri gerektiğini anlattı.

        Eğitimde öğrenciler, afetlere ilişkin hem bilgilendirici hem de eğlenceli çizgi filmi izlerken, afet esnasındaki doğru davranış biçimleri de uygulamalı olarak gerçekleştirildi.

        Öğrencilerin afetler karşısında yaşam becerilerini geliştirmeyi, güvenlik kültürünü benimsemeleri ve daima hazır olmalarını amaçlayan eğitim, hatıra fotoğrafı çekimiyle tamamlandı.

        Eğitime Daire Başkanı Güngör Kural ile Sosyal Hizmetler Birimi Şube Müdürü Ali Cengiz Ciğerci, bakımevi müdürü Esranur Özdemir Alan ile öğretmen ve veliler katıldı.

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