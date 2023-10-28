Terme'de Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor
Terme'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü dolayısıyla çelenk sunma töreni düzenlendi.
Terme'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü dolayısıyla çelenk sunma töreni düzenlendi.
Terme Cumhuriyet ve 15 Temmuz Milli İrade Meydanı'nda düzenlenen törende Kaymakam Metin Maytalman ve Belediye Başkanı Ali Kılıç, Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı, ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.
Törene Cumhuriyet Başsavcısı Seçkin Şahan, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Eren Dede, İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Yıldız, İlçe Müftüsü Ömer Ergül ile siyasi parti temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.