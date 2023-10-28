Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Samsun'da 1919 metrelik Türk bayrağıyla Cumhuriyet Yürüyüşü yapıldı

        Samsun'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında 1919 metre uzunluğundaki Türk bayrağıyla Cumhuriyet Yürüyüşü düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.10.2023 - 14:41 Güncelleme: 28.10.2023 - 14:41
        ABONE OL
        ABONE OL
        Samsun'da 1919 metrelik Türk bayrağıyla Cumhuriyet Yürüyüşü yapıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Samsun'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında 1919 metre uzunluğundaki Türk bayrağıyla Cumhuriyet Yürüyüşü düzenlendi.

        Cumhuriyet'in 100. yıl kutlamaları, Onur Anıtı'na çelenk sunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

        Daha sonra Valiliğin düzenlediği Cumhuriyet Yürüyüşü'nde öğrenciler tarafından 1919 metrelik Türk bayrağı açıldı.

        Onur Anıtı'ndan başlayan yürüyüş, Lise ve İstiklal caddelerinden devam ederek Cumhuriyet Meydanı'nda sona erdi.

        Katılan öğrenciler ve vatandaşların çeşitli marşlar seslendirdiği yürüyüşe Vali Orhan Tavlı, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Nihat Soğuk, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç, ​​​​​​​İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Bakçepınar da katıldı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Büyük Filistin mitingi için hazırlıklar tamamlandı
        Büyük Filistin mitingi için hazırlıklar tamamlandı
        Markette dehşet! Kasiyer kadına feci darp!
        Markette dehşet! Kasiyer kadına feci darp!
        Galatasaray, Çaykur Rizespor'a konuk olacak
        Galatasaray, Çaykur Rizespor'a konuk olacak
        Fenerbahçe, Avrupa'nın dilinde
        Fenerbahçe, Avrupa'nın dilinde
        'Atatürk filmi çekemeyiz'
        'Atatürk filmi çekemeyiz'
        Asırlık Cumhuriyetimizin köşe taşları... Dr. Naim Babüroğlu anlattı... "Atatürk'ün mucizesidir Cumhuriyet"
        Asırlık Cumhuriyetimizin köşe taşları... Dr. Naim Babüroğlu anlattı... "Atatürk'ün mucizesidir Cumhuriyet"
        Türkiye'nin ilk ve tek köyü
        Türkiye'nin ilk ve tek köyü
        Kral Charles'tan Cumhuriyetin 100. yılı için kutlama mesajı
        Kral Charles'tan Cumhuriyetin 100. yılı için kutlama mesajı
        "İsrail bir tercih yapmak zorunda"
        "İsrail bir tercih yapmak zorunda"
        Büyükelçilerden 100. yıl mesajı
        Büyükelçilerden 100. yıl mesajı
        Cumhuriyetin 100. yılında kadın hakları
        Cumhuriyetin 100. yılında kadın hakları
        Cumhuriyet'in 100 yüzü
        Cumhuriyet'in 100 yüzü
        100 yılın Cumhuriyet ve Millî Mücadele filmleri
        100 yılın Cumhuriyet ve Millî Mücadele filmleri
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        Gazze'de internet ve iletişim kesildi
        Gazze'de internet ve iletişim kesildi
        Villa inşaatında bir mezar daha bulundu
        Villa inşaatında bir mezar daha bulundu
        Ormanı yaktı! Uyurken yakalandı! Savunması "Pes" dedirtti!
        Ormanı yaktı! Uyurken yakalandı! Savunması "Pes" dedirtti!
        MİT unutmadı! Etkisiz hale getirdi!
        MİT unutmadı! Etkisiz hale getirdi!
        Askerlik borçlanması aylığı artırır mı?
        Askerlik borçlanması aylığı artırır mı?
        "Beton kalitesi çok düşük çıktı"
        "Beton kalitesi çok düşük çıktı"

        Benzer Haberler

        Terme Belediye tesislerinde İsrail ürünleri satılmayacak
        Terme Belediye tesislerinde İsrail ürünleri satılmayacak
        Havza'da Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu
        Havza'da Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu
        Ladik'te Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla çelenk sunma törene düzenlendi
        Ladik'te Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla çelenk sunma törene düzenlendi
        Terme'de Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor
        Terme'de Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor
        Cumhuriyet'in 100´üncü yılında SOLOTÜRK'ten Samsun´da selamlama uçuşu
        Cumhuriyet'in 100´üncü yılında SOLOTÜRK'ten Samsun´da selamlama uçuşu
        AFAD çocuklara afet farkındalık eğitimi verdi
        AFAD çocuklara afet farkındalık eğitimi verdi