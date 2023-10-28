Havza'da 100. Yıl Sanat Sergisi açıldı

Samsun'un Havza ilçesinde Cumhuriyet'in 100. yılı kutlama etkinlikleri kapsamında 100. Yıl Sanat Sergisi açıldı.

Havza Belediye Kültür Merkezi'nde, Halk Eğitimi Müdürlüğü, Gençlik Merkezi ile Havza Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezince açılan kurslarda yapılan el sanatlarının yer aldığı serginin açılışı Kaymakam Mustafa Ayvat ve Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir tarafından gerçekleştirildi.

Ayvat, Cumhuriyet'in 100. yılını kutlamanın onuru ve gurunu yaşadıklarını belirterek, serginin açılmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Özdemir ise Cumhuriyet'in temellerinin Havza'da atıldığına işaret ederek, "105 yıl önce ilçemizde temelleri atılan Cumhuriyet'imizin 100. yılını kutlamaktan bir Havzalı olarak onur duyuyorum." dedi.

Açılışın ardından Ayvat ve Özdemir, katılımcılarla sergiyi gezdi.

Serginin sonunda Havza Muhtarları Derneği Başkanı Adem Şahin tarafından Ayvat ve Özdemir'e hediye sunuldu.