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        19 Mayıs ilçesinde hatıra ormanı oluşturuldu

        19 Mayıs ilçesinde Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla hatıra ormanı oluşturuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.10.2023 - 15:02 Güncelleme: 28.10.2023 - 15:02
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        19 Mayıs ilçesinde hatıra ormanı oluşturuldu
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        19 Mayıs ilçesinde Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla hatıra ormanı oluşturuldu.

        Sahil bölgesinde Samsun Üniversitesi karşısında oluşturulan hatıra ormanında ilk fidanlar, Kaymakam İbrahim Civelek ve Belediye Başkanı Osman Topaloğlu tarafından toprakla buluşturuldu.

        Topaloğlu, "Cumhuriyet'imiz gibi yüzlerce yıl yaşayacak fidanlarımızı toprakla buluşturmanın gururunu yaşıyoruz. Bu ülkeye Cumhuriyet'i kazandıran Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını rahmetle anıyorum. Fidanlarımızı toprakla buluştururken, Cumhuriyet'imize olan sevgimizi ve bağlılığımızı da her bir ağaçla birlikte büyüteceğiz." dedi.

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