Salıpazarı'nda Cumhuriyet Bayramı kutlamaları başladı
Salıpazarı ilçesinde Cumhuriyet'in kuruluşunun 100. yıl dönümü ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında çelenk sunma töreni düzenlendi.
Salıpazarı ilçesinde Cumhuriyet'in kuruluşunun 100. yıl dönümü ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında çelenk sunma töreni düzenlendi.
Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan Atatürk Anıtı'na Kaymakam Salih Başara ve Belediye Başkanı Halil Akgül tarafından çelenk sunuldu.
Tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından sona erdi.
Törene İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Samet Kuruçelik, İlçe Emniyet Amiri Vekili Ünal Gümüşsu, AK Parti İlçe Başkanı İsmail Yaman, CHP İlçe Başkanı Şükrü Şimşek, MHP İlçe Başkanı Hakan Düzenli, kamu kurum ve kuruluşlarının amirleri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.
Kutlamalara, yarın saat 09.30 Kaymakamlık makamında tebriklerin kabulü ve Cumhuriyet Meydanı'nda yapılacak etkinliklerle devam edilecek.