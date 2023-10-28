Çarşamba'da Cumhuriyet Bayramı kutlamaları başladı
Çarşamba ilçesinde Cumhuriyet'in kuruluşunun 100. yıl dönümü ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında çelenk sunma töreni düzenlendi.
Çarşamba ilçesinde Cumhuriyet'in kuruluşunun 100. yıl dönümü ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında çelenk sunma töreni düzenlendi.
Çarşamba Belediye Meydanı'nda bulunan Atatürk Anıtı'na Kaymakam Şükrü Yıldırım ve Belediye Başkanı Halit Doğan tarafından çelenk sunuldu.
Tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından sona erdi.
Programa Çarşamba Cumhuriyet Başsavcısı Çağrı Gir, İlçe Emniyet Müdürü Barik Çiçek, İlçe Jandarma Komutanı Mustafa Kemal Çelik, siyasi parti temsilcileri, kamu kurum müdürleri, sivil toplum kuruşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.