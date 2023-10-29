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        Havza'da fener alayı düzenlendi

        Samsun'un Havza ilçesinde Cumhuriyetin 100. yılı kutlamaları kapsamında 100 gencin taşıdığı 100 fener ile fener alayı ve kortej yürüyüşü düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.10.2023 - 09:55 Güncelleme: 29.10.2023 - 09:55
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        Havza'da fener alayı düzenlendi
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        Samsun'un Havza ilçesinde Cumhuriyetin 100. yılı kutlamaları kapsamında 100 gencin taşıdığı 100 fener ile fener alayı ve kortej yürüyüşü düzenlendi.

        Bando eşliğinde Atatürk Evi önünden başlayan ve Türk Bayrağı ile 100 gencin taşıdığı fener alayından oluşan kortejin yürüyüşü Mehmetçik Meydanı'nda sona erdi.

        Fener alayı ve kortej yürüyüşünün sonunda Mehmetçik Meydanı'nı dolduran yüzlerce Havzalı marşlar eşliğinde Cumhuriyetin 100. yılını kutladı.

        Fener alayına Kaymakam Mustafa Ayvat, Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, Garnizon Komutanı Personel Asteğmen Muhammet Emin Demirci, İlçe Jandarma Komutanı Astsubay Kıdemli Başçavuş Özkan Parlak, İlçe Emniyet Müdür Vekili Komiser Musfata Balcı, AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Kurkmazlı, MHP Havza İlçe Başkanı İbrahim Sağlam, Havza Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Erkan Acar, Havza Ziraat Odası Başkanı Coşkun Genç, Havza Muhtarları Derneği Başkanı Adem Şahin, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

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